Addio agli Oriele del Gf, Daniele sbotta: “Oriana è andata a casa di Antonino”

BOLOGNA – La coppia che aveva fatto tanto sognare i fan è arrivata al capolinea. Nel peggiore dei modi, pare di capire, visto che nella notte il bel Daniele Dal Moro ha pubblicato una serie di storie in cui si mostrava su tutte le furie, arrabbiato con Oriana ma soprattutto con i fan, che a detta sua continuavano a insultare lui e la sua famiglia. Che le cose tra i due non andassero più tanto bene era evidente da giorni. Dopo settimane in cui Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati letteralmente inseparabili (lei è praticamente sempre rimasta a casa sua, a Verona, dal giorno dell’uscita dalla casa del Grande fratello il 3 aprile), probabilmente i due caratteri alquanto diversi hanno cominciato a pesare e la convivenza p diventata complicata. Lei super estroversa, rumorosa, sempre pronta a fare festa e sfoggiare vestiti e look. Lui molto più taciturno, introverso e nei limiti del possibile per una persona diventata famosa anche abbastanza riservato. Difficile pensare che a un certo punto i nodi non sarebbero venuti al pettine. Tra una storia Instagram e l’altra, gelosie e incompresioni (tutto alla mercé di tutti e a volte addirittura in diretta sui social), la coppia non ha resistito. I fan, però, che tanto hanno amato la coppia ribattezzata gli ‘Oriele’ addirittura prima che si formasse per davvero, non si rassegnano. E sperano si tratti di una bufera temporanea che possa rientrare.

ORIANA IN PARTENZA CON LA VALIGIA

I primi segnali della crisi tra i due sono stati evidenti domenica, quando lei è apparsa sola in alcuine storie, con la valigia in mano e in stazione. Da Verona si è spostata a Milano, dove è apparsa sempre sola. Poi è passata ai ‘fatti’, come si usa fare sui social,, e ha tolto a Daniele il ‘Segui’. Non solo, in un tweet ha anche chiesto esplicitamente ai suoi fan di non taggarla più nei messaggi a sostegno della coppia: “Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore su Ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo, non sto bene. Grazie…”.

LO SFOGO DI DANIELE: “SARÒ ANCH’IO LA PRIMA SCELTA DI QUALCUNO”

Nella notte tra lunedì e martedì, poi, la situazione è degenerata del tutto. Daniele è sbottato sempre su Instagram, dove ha publicato alcune storie infuocate (poi cancellate molto in fretta) in cui ha accusato la sua ex fidanzata tra le altre cose di essere andata a casa di Antonino dopo la festa di Signorini (Antonino con cui Oriana aveva avuto un breve flirt durante la permanenza nella casa del Gf, anche se lui poi si era detto pentito di questa storiella). Non solo, ha detto di essere stanco di essere insultato dai fan (che vedevano Oriana stare male e se la prendevano con lui e con la sua famiglia) e spiegato che erano “due mesi che assorbivo tutto”. Ha fatto notare il fatto che è lei che lavora nel mondo dello spettacolo, mentre lui si è dovuta adeguare. E ancora: “Sbaglio sempre qualsiasi cosa faccio, se sto zitto perchè sto zitto, se parlo perchè parlo. Vi garantisco che è deprimente quando una persona cerca di fare il meglio che può per l’altra persona”. E conclude dicendo ai fan di smetterla di scrivergli cattiverie: “Ora potete shippare la vostra reina con chi più vi aggrada. Il Veneto non è più un problema. Vedrete che sarò anch’io la prima scelta di qualcuno!“. Oriana, per tutta risposta, ha dichiarata di essere “una vera donna” e di non avere alcuna intenzione di entrare “in questo schifo”. Con tanto di sentenza finale: “Gioca da solo“.

(Foto dai profili Instagram di Oriana e Daniele)