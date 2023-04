Social impazziti per Oriana a Supervivientes – Tierra de Nadie. Lei: “Daniele guapisimo”

ROMA – Non ha vinto il Grande Fratello Vip 7 per un soffio ma in compenso Oriana Marzoli ha conquistato un posto da opinionista nel reality spagnolo Supervivientes – Tierra de Nadie. Si tratta di un equivalente dell’italiano L’Isola dei Famosi, al quale l’influencer ha partecipato in passato in veste di concorrente. Un successo lavorativo per Marzoli che si unisce a uno sentimentale. La storia con Daniele Dal Moro, conosciuto nella casa più spiata d’Italia, sembra andare a gonfie vele, come ha dichiarato lei stessa durante una puntata del programma spagnolo: “È bellissimo, con lui sto molto bene. Penso che tornerò a vivere in Italia”, la dichiarazione di Oriana che ha generato un ‘no’ di delusione del pubblico spagnolo.

il no del pubblico e la delusione del presentatore perché loro sanno perfettamente quanto sia unica Oriana e quanto sia per loro una sconfitta perderla, @ Piersilvio guarda#OrianaXTierraDeNadie pic.twitter.com/BFf5dGlBml — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) April 25, 2023

Segno che l’opinionista è molto amata nella patria della corrida, ma anche in Italia non scherza. Sui social i fan sono letteralmente impazziti e hanno commentato con una pioggia di tweet entusiasti la sua partecipazione al reality.

Mi dispiace per gli altri ma di Reina c’è ne solo una 🔥#oriele #orianaxtierradenadie pic.twitter.com/T2bp9BwVpj — Sophie (@Sophierossi13) April 26, 2023

È stato così bello vederla di nuovo nel suo paese, così ben voluta, così raggiante.

Il suo sorriso, era così luminosa ☀️

Felice di averti conosciuta, ti meriti questa felicità e tanta altra ancora❣️@OrianaGMarzoli#oriele#OrianaXTierraDeNadie pic.twitter.com/5tAaRbxQUd — Cris | ci sono 🌈 anche nei cieli neri (@ChiamamiCriss) April 26, 2023

BEBÈ COME OPINIONISTA È SEMPLICEMENTE ♥️P E R F E T T A❤️#OrianaXTierraDeNadie #oriele pic.twitter.com/3VoQipTnSl — Danny (@Daniela79982782) April 26, 2023