George Floyd, anche Pescara scende in piazza con ‘Black Lives Matter’

PESCARA – Anche Pescara scende in piazza con il ‘Black Lives Matter’ per manifestare solidarietà alle mobilitazioni statunitensi contro il razzismo, nate dopo la morte di George Floyd. L’appuntamento è per il 13 giugno alle 15 in Piazza della Rinascita (piazza Salotto). “La nostra manifestazione- dichiarano gli organizzatori- non vuole essere soltanto un’eco lontana di fatti di cronaca estera, o un atto simbolico per parlare in nome di qualcun altro. Prenderà parola innanzitutto chi il razzismo lo vive ogni giorno sulla propria pelle, per esprimere solidarietà materiale e per ricordare chi è stato ucciso anche in Italia, linciato in carcere o nei centri di permanenza per il rimpatrio, freddato con un proiettile o massacrato dal caporalato, annegato in mare o perseguitato a terra”. Al centro della protesta anche temi come il caporalato e ogni forma di discriminazione. L’obiettivo, dichiarano, “è organizzare un movimento indipendente che duri nel tempo, e che abbia al centro le persone che vivono sulla propria pelle la marginalizzazione”.

