VIDEO | Usa, nuovo video della violenza della polizia: bambino fermato e ‘imbustato’

MILANO – Spunta un nuovo video delle violenze utilizzate dalla polizia americana. Nelle immagini, pubblicate dal giornalista e scrittore Roberto Saviano sulla sua pagina facebook, un ragazzino di colore viene fermato da un gruppo di agenti che, dopo averlo immobilizzato a terra, gli coprono la testa con un una busta di plastica.

“Guardate questi quasi quattro minuti di video- scrive Saviano- Un bambino, avrà 10 anni poco più, viene fermato da tre poliziotti, ammanettato, messo faccia a terra e poi… imbustato! Non so di preciso a quando risalga il video, non so la città, ma credo sia Chicago. Decine e decine di queste prove video stanno venendo fuori dopo l’assassinio di Floyd: è un bene documentarli, analizzarli, postarli e capire come l’addestramento e la formazione di questi poliziotti siano completamente sbagliati. È da lì che tutto parte, è lì che tutto deve cambiare: la formazione e la direzione degli agenti vanno completamente rifondate”.