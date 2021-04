David Beckham è il nuovo global ambassador di Maserati

MODENA – È David Beckham il nuovo global ambassador di Maserati. “Icona sportiva a livello mondiale, filantropo, uomo d’affari e pioniere dello stile”, Beckham viene definito dalla casa del Tridente “il partner perfetto per accompagnare Maserati nella prossima tappa del suo viaggio, rompendo i confini e portando il marchio in prima linea tra le automobili di lusso nel 21esimo secolo”. Commenta in particolare Paolo Tubito, chief marketing officer Maserati: “Il brand continua ad essere proiettato in avanti, inaugurando una nuova era. Maserati sfida ogni giorno lo status quo grazie al suo essere innovativa per natura, spinta dalla passione e unica per design. La partnership con David Beckham esprime tutti questi valori”.

Lo stesso Beckham assicura: “Per me è entusiasmante iniziare questa partnership con Maserati, un marchio italiano iconico che condivide la mia stessa ammirazione per le innovazioni più grandi e per il migliore design. In un momento così cruciale della sua storia, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Maserati e di continuare con loro questa crescita su scala globale”. Il primo atto del nuovo corso Maserati-Beckham riguarda un film, nel quale il diretto interessato si esibisce in una prodezza alla guida di una Maserati e in particolare del Suv ad alte prestazioni del gruppo, Levante Trofeo.

