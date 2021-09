Esordio tra i calciatori professionisti per Romeo Beckham

ROMA – Esordio professionistico per Romeo Beckham, il 19enne secondogenito dell’ex stella del Manchester United, nel campionato statunitense.

In un incontro di terza divisione, con la maglia della seconda squadra dell’Inter Miami, il Fort Lauderdale FC, club di cui papà David è presidente, ha giocato 80 minuti nella sfida contro South Georgia Tormenta FC che si è conclusa sul 2-2.

Romeo Beckham, 19 anni, ruolo ala destra, non è andato a segno ma si è comunque creato una buona occasione, mostrando una buona tecnica di base. In squadra Beckham ha trovato un altro ‘figlio di’: si tratta di Harvey Neville, figlio di Phil, ex compagno di David Beckham a Manchester e attualmente allenatore di Blaise Matuidi e Gonzalo Higuain nella prima squadra dell’Inter di Miami.