Gf Vip, Oriana spiffera tutto ad Antonino e ora rischia l’eliminazione

BOLOGNA – Se c’è una regola che è abbastanza nota e non si può trasgredire, è questa: che se un concorrente entra nella casa del Grande Fratello Vip in un secondo momento, dopo che il programma è già iniziato, non può assolutamente dare agli altri partecipanti informazioni sul gradimento dei vari protagonisti all’esterno nè altre notizie relativi ai vari dibattiti che ci sono stati su social e media. Invece questa notte la nuova concorrente Oriana Marzoli, ‘bomba’ sexy entrata nella casa del Grande Fratello Vip da una decina di giorni, si è lasciata andare a molte confidenze, parlando con Antonino Spinalbese, che riguardavano proprio le sensazioni del pubblico a casa e il gradiment overso questo o quel concorrente. La conversazione incriminata è avvenuta in tarda serata, dopo che era finita la puntata di ieri sera, 10 novembre.

Rischia forse di essere eliminata? Potrebbe, dal momento che il regolamento vieta il fatto di mettere a conoscenza i partecipanti di notizie dall’esterno. Oriana, invece, avrebbe rivelato ad Antonino (e poi lr rivelazioni sarebbero state ‘girate’ ad Alberto De Pisis) come vengono visti da fuori i vari personaggi e addirittura sarebbe stata evocata una sorta di ‘classifica’ con le percentuali dei preferiti. È vero che tra i due è stato tutto un sussurro, ma si è capito che Antonino cercava di capire le diverse posizioni in classifica dei concorrenti: “Ma io non sono stupida” dice a un certo punto Oriana Marzoli, e si vede in un video che gira su Twitter.

Antonino “ adesso gli do buongiorno e buonasera “. Oriana “ Nikita è fortissima non sai quanto è amata fuori “ #Gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/IN4J5CqJaQ — NIKITILANDIA (@caltagirone96) November 10, 2022

In un altro video si vedono i due che parlano in giardino, in sottofondo si sentono le voci degli altri concorrenti. Oriana parla con le mani ai lati della bocca per coprirla. A un certo si sente Antonino chiedere ripetutamente: “Davvero? No, ma perchè”. E lei: “Non sai quanto è forte”. Ha indubbiamente ragione, perchè la modella Nikita Pelizon all’esterno è veramente apprezzata e sostenuta dal pubblico. Ma Antonino non avrebbe dovuto saperlo.

