Il tormento di Giaele al Gf Vip, per Antonino è chiaro: “Stando con me fa solo casini”

BOLOGNA – Giaele e i dubbi sul marito, Giaele e la simpatia-attrazione per Antonino, Giaele e la grande libertà di coppia e il ritratto di un amore libero che poi forse così tanto libero non è. Fari puntati, nella puntata del Grande Fratello vip di questa sera 3 novembre, sull’influencer Giaele De Donà, che in questa settimana ha avuto diversi momenti di dubbio e debolezza legati alle immagini che le sono state mostrate nella puntata di lunedì. Il marito Brad (l’imprenditore Bradford Beck), all’esterno, quello stesso marito che le avrebbe pagato un weekend da 30 mila euro a Capri con le amiche, pare non sentire troppo la sua mancanza e si è messo a viaggiare, per di più con al fianco la migliore amica di lei. La cosa, anche se Giaele ha fatto finta non la toccasse, in realtà l’ha toccata eccome. E nonostante continui a mantenere una grande vicinanza con Antonino Spinalbese, l’ha portata anche a momenti di riflessione e ansia.

“Stando con me fa solo casini”, ha sentenziato oggi Antonino parlando con Charlie e Antonella. “‘Tu non devi pensare che sei il problema’, continua a ripetere lei, ma invece lo sono eccome, la chiave sono io. Se non c’arrivi tu ci arrivo io per te”, dice Antonino. E prosegue: “Ieri sera è andata di nuovo in ansia per il marito, perchè è andato a viaggiare e ‘adesso mi lascia’, alla fine l’abbiamo tranquillizzata io e Daniele”.

Secondo il coiffeur ex fidanzato di Belen (da cui ha avuto la figlia Luna), Giaele “vorrebbe essere quella che snobba tutto ma non lo è, vuole fare quella che ‘io sono forte’ ma non lo è per niente”. Continuando a ragionare sull’influencer, dice: “Lei cambia proprio il tono della voce, si imposta, ma poi si smonta da sola“.

