Al Gf Vip una uscita “volontaria”? Le anticipazioni della puntata di giovedì 10 novembre

ROMA – Giovedì 10 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, l’ultimo prima della sospensione della puntata del giovedì. L’ingresso nella casa più spiata d’Italia dei nuovi inquilini ha portato non poco pepe tra i concorrenti, per la gioia del padrone di casa Alfonso Signorini e dei telespettatori.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Nella puntata di lunedì sono finiti in nomination tre vipponi: a uscire dalla porta rossa stasera sarà uno tra Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati. Stando ai rumours e alle preferenze espresse sui social network, la concorrente più a rischio è Pamela: la sua sarebbe una eliminazione quasi gradita, dal momento che la stessa showgirl, protagonista del caso Mark Caltagirone, nell’ultima puntata di lunedì 7 novembre ha attaccato Signorini e ha detto esplicitamente: “Di me non si parla più, spero di uscire“.

LE TENSIONI AMOROSE

Uno dei protagonisti della puntata di stasera potrebbe essere Antonino Spinalbese: l’ingresso nella casa di Oriana Marzoli ha scompigliato le carte e dopo le scintille con Antonella Fiordelisi, ora nel mirino dell’influencer venezuelana sembra esserci Giaele. Il rapporto tra la modella e l’ex di Belen Rodriguez continua a viaggiare su un binario poco chiaro e proprio Oriana ha cercato di indagare sulla natura della loro relazione. “Solo una amicizia”, ha più volte assicurato Giaele, che giura di amare il marito americano.

Ma l’avvicinamento tra Antonino e Oriana ha dato non poco fastidio a Giaele, come la stessa vippona ha confessato a Pamela e Patrizia. “Ormai non mi da più neanche il buongiorno”.

I DONNALISI, MA NON SOLO

Spazio ovviamente anche alla coppia Antonella Fiordelisi-Edoardo Donnamaria: l’ingresso nella casa di Micol Incoravia, ex del volto di Forum, e l’incontro tra l’ex schermitrice e il suo precedente fidanzato Gianluca hanno dato qualche scossone ai due, che però sembrano ancora convintissimi di voler proseguire insieme.

E qualcosa sembra essere scattato anche tra Nikita Pelizon e la new entry Luca Onestini: la modella, che nei giorni scorsi è finita nell’occhio del ciclone per le accuse degli animalisti, è sempre più vicina all’ex tronista. Stasera potrebbero saltare fuori novità interessanti su questo fronte.

