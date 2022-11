Al Gf Vip Nikita contro il suo ex Matteo Diamante: “Non vuole che esca con ragazzi della Liguria”

BOLOGNA – “Non posso vedere persone che conosce il mio ex. Punto. È già successo. Ci è rimasto pesantemente male. Non posso vedere persone che lui conosce, né persone della Liguria“. Lo ha detto ieri sera durante la puntata del Grande Fratello Vip la modella Nikita Pelizon parlando di Matteo Diamante, suo ex fidanzato. Il discorso è venuto fuori perchè il conduttore Alfonso Signorini ha interpellato Nikita e poi anche George Ciupilan su una possibile simpatia che stesse nascendo tra di loro.

COMPLIMENTI RECIPROCI TRA GEORGE E NIKITA

“George è una persona splendida, una scoperta. È magnifico”, ha risposto Nikita durante la diretta. E anche lui ha riservato a lei parole dolci: “Negli occhi di Nikita vedo una bella persona. Può nascere una forte amicizia”. Poi però è arrivato il discorso ‘ex’. Entrambi, sia Nikita che George, hanno parlato di lui, Matteo Diamante, senza nominarlo direttamente. Il nome sè emerso solo quando l’esperta dei social Giulia Salemi, poco dopo, ha mostrato il lungo post amareggiato fatto da Matteo Diamante nei giorni scorsi per criticare i due e in particoalre attaccare George Ciupilan.

L’ATTACCO DI MATTEO DIAMANTE SUI SOCIAL

George, nella puntata del 31 ottobre, aveva detto che l’ex fidanzato di Nikita era “una persona che conosco molto bene” e quindi che non avrebbe fatto passi in avanti verso la modella. Questa espressione ha profondamente disturbato Matteo Diamante, ex concorrente dell’Isola dei famosi oltre che di altri reality e personaggio molto seguito sui social, in particolare Tik Tok. In un lungo sfogo social, Diamante ha criticato George: “Hai parlato di me come di una persona che ‘conosci molto bene’, ma noi negli ultimi anni siamo stati sempre insieme. Mi fa schifo essere chiamato così, eri il mio fratellino“. Con Nikita? “Fai quello che vuoi, per me la storia è finita anni fa”. E ancora: “Stai facendo il gioco di altri”, “Avrei preferito che tirassi fuori le palle, ma sei giovane e ti fai condizionare”.

Di fronte a queste parole, George si è mostrato abbastanza stupito (“Mi fa strano che mi abbia lanciato questa provocazione”) e ha spiegato che prima di entrare nella Casa Diamante non gli aveva impartito ordini circa Nikita: “Non mi ha detto di non avvicinarmi a Nikita, mi ha detto che potremmo andare d’accordo per come la conosce lui”. Lui e una possibile storia con Nikita? “Io comunque, anche se mi ha scritto quelle cose, lo considero un mio amico e ho rispetto”, ha detto George, aggiungendo: “Io porto rispetto anche se lui mi ha scritto questo e continuo a fare il mio percorso. Se proverò dei sentimenti molto più forti si vedrà, ma per adesso sto facendo il mio percorso e sono contento di farlo così”.

NIKITA: “BASTA DARE VISIBILITÀ A QUESTA PERSONA”

Nikita, dal canto suo, è stata più dura: “A a me spiace che questa persona debba fare ogni volta queste scene“. E mentre scorreva il post di Diamante sullo schermo, diceva “”Scene viste e riviste”. Poi: “È una storia chiusa, finita, personalmente non darei neanche tutta questa visibilità a questa persona”. Dalla loro storia, racconta, “sono passati 7 anni“, anche se “poi ci siamo visti e non, ne è passata di acqua sotto i ponti”. Matteo Diamante, nel suo post, ha scritto che la storia era finita “anche se ci piaceremmo sempre”.

“SE GEORGE CI PROVASSE CON ME, RISCHIEREBBE PESANTE”

Nikita, poi, ha appunto spiegato che non è la prima volta che il suo ex si mostra possessivo nei suoi confronti: “Non mi ha mai permesso di essere amica dei suoi amici. Se George ci provasse con me, rischierebbe pesante. È già successo”. Frase che ha lasciato un po’ interdetto Signorini, spingendol oa chiedere chiarimenti. “Cosa vuole dire che è già successo”? “Non con George- ha chiarito Nikita- ma con altre persone. Non posso vedere persone che conosce il mio ex, è già successo e ci è rimasto pesantemente male. Non posso vedere persone che lui conosce, né persone della Liguria“.

