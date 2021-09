Pelè rassicura i fan dopo l’intervento: “Sto sempre meglio, presto torneremo insieme”

ROMA – “Amici miei, ogni giorno che passa mi sento un po’ meglio. Non vedo l’ora di giocare di nuovo, ma mi riprenderò ancora per qualche giorno”. Pelé affida ancora una volta ai social l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione della scorsa settimana per rimuovere un tumore al colon. La leggenda del calcio mondiale, 80 anni, si trova ancora ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, ma rassicura attraverso Instagram. “Mentre sono qui ho l’occasione per parlare molto con la mia famiglia e per riposarmi. Grazie ancora per tutti i messaggi d’affetto. Torneremo presto insieme“, ha concluso Pelé.