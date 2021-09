Calcio, Pelè operato per un tumore al colon: “Affronterò questa partita con il sorriso”

ROMA – Pelè è stato operato all’Hospital Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, per un tumore al colon, individuato dopo alcuni accertamenti. Lo ha annunciato lo stesso ex campione, leggenda del calcio mondiale, sui social.

Il brasiliano, 80 anni, ha scritto: “Lo scorso sabato sono stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere una sospetta lesione al colon destro. Il tumore è stato individuato durante gli esami della scorsa settimana. Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie al vostro fianco e affronterò questa partita col sorriso sul volto, con molto ottimismo e allegria per vivere accanto all’amore dei miei familiari e amici”. Quindi la rassicurazione: “Ringrazio Dio perché mi sento molto bene”.