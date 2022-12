Le figlie di Pelé: “Non è a rischio, si sta curando”

ROMA – Due delle figlie di Pelé hanno smentito che la leggenda brasiliana sia in pericolo imminente di vita. L’82enne Pelé, ha dichiarato Kely Nascimento in un’intervista televisiva al programma ‘Fantastico’ del canale Globo, “è malato, è anziano, ma al momento è ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare. E quando starà meglio, tornerà a casa”.

LEGGI ANCHE: La sera in cui è quasi morto Pelé e i tg gli facevano gli auguri

“Non sta dicendo addio in ospedale”, ha aggiunto Kely spiegando che l’infezione deriva dal Covid-19 che il padre ha contratto tre settimane fa. “Non è nel reparto di terapia intensiva, è in una stanza normale. Non è a rischio, è in cura“, ha ribadito la sorella, Flavia Arantes.

LEGGI ANCHE: Pelé di nuovo ricoverato: non risponde alla chemio, si passa alle cure palliative

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it