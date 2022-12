Pelè scrive alla Selecao: “Guarderò la partita dall’ospedale, buona fortuna!”

ROMA – Pelé torna a parlare dall’ospedale Albert Einstein, dove è ricoverato da fine novembre. Dopo le prime voci di una situazione clinica critica, oggi sono prima arrivate le rassicurazioni da parte della figlia Kely Nascimento, e poi lo stesso ‘O Rei’ ha scritto un messaggio su Twitter, con una foto che lo ritrae da giovane, rivolto alla Nazionale brasiliana: “Nel 1958- racconta Pelè- camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa che avevo fatto a mio padre. So che oggi molti hanno fatto promesse simili e vanno anche alla ricerca del loro primo Mondiale. Guarderò la partita dall’ospedale e tiferò per ognuno di voi. Buona fortuna!“. Un messaggio che arriva prima della partita del Brasile contro la Corea del Sud, gara degli ottavi di finale del Mondiale del Qatar in programma questa sera alle ore 20.

