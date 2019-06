Napoli tappezzata con manifesti ‘Je so Mimmo’ a sostegno di Lucano

NAPOLI – Il centro storico di Napoli è stato tappezzato di manifesti con la scritta ‘Je so’ Mimmo’ e la foto dell’ex sindaco di Riace, nel giorno in cui inizia il processo a suo carico. A firmare i manifesti sono gli attivisti di Potere al Popolo e dell’ex Opg occupato Je so pazz. “Oggi inizia il processo contro Mimmo Lucano e il modello virtuoso di accoglienza a Riace. Essere solidali e sostenere Mimmo in questo momento – spiegano – non è solo un dovere dal punto di vista morale, ma soprattutto un atto politico fondamentale. Mai come ora occorre effettivamente ripartire da Mimmo Lucano, dalla sua coerenza, dalla sua determinazione, dalla sua sete di giustizia e dalla sua capacità di sognare”.