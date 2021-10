A Napoli sit-in di sostegno a Mimmo Lucano: “La solidarietà non è reato”

NAPOLI – “La solidarietà non è un reato. Sosteniamo Mimmo Lucano“. È il manifesto esposto fuori alla prefettura di Napoli, in piazza Plebiscito, dai tanti cittadini che stanno manifestando per esprimere vicinanza all’ex sindaco di Riace. Presenti anche gli attivisti di Potere al Popolo e la candidata sindaca di Napoli Alessandra Clemente. Una analoga iniziativa è in corso nel piccolo comune calabro al centro delle vicende che coinvolgono Lucano.



“La condanna a Mimmo Lucano è una sentenza politica e una vergogna civile – denunciano i promotori del sit-in -, la punta dell’iceberg di una crescente criminalizzazione della solidarietà verso i migranti e i rifugiati. Sotto la veste del “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” si sono moltiplicati in questi ultimi anni i procedimenti inquisitori contro chi si dimostra semplicemente solidale verso altri esseri umani, dalle ong che operano per i salvataggi in mare alle tantissime inchieste. Mobilitarsi contro questa assurdità autoritaria e xenofoba è parte della resistenza alla disumanizzazione e all’abbrutimento della cultura sociale e politica di questo Paese”.

