Whirlpool, sindacati al Maschio Angioino per il consiglio comunale

NAPOLI – “Le nostre rivendicazioni sono molto semplici, vogliamo il rispetto di un piano industriale approvato solo sei mesi fa che prevede la presenza produttiva di Whirlpool a Napoli”, così alla Dire il segretario generale di Cgil Napoli, Walter Schiavella, presente al Maschio Angioino per la seduta del consiglio comunale monotematica indetta dal sindaco Luigi de Magistris.

“Dal consiglio comunale – ha aggiunto – ci aspettiamo una dimostrazione di compattezza per un sito produttivo che non solo è eccellenza, ma è anche presidio industriale in una realtà desertificata, fenomeno che il governo deve combattere meglio, rimettendo al centro la produttività del Mezzogiorno”. Un accordo firmato va onorato, “vale per noi sindacati e dovrebbe valere anche per l’azienda, che ha preso soldi pubblici e ora cambia idea, non si capisce perché, soprattutto su Napoli”, ha aggiunto Gianpiero Tipaldi, segretario generale di Cisl Napoli. “Siamo una fabbrica pluripremiata, una delle migliori del gruppo: non c’è una volontà di cedere diversa da quella di arricchirsi producendo all’estero”, ha ricordato alla Dire Vincenzo Accurso, di Uilm Whirlpool Campania. “Siamo molto soddisfatti dalla vicinanza delle istituzioni che hanno ben capito l’importanza di questa vertenza: non è solo difendere Napoli, ma il lavoro in Italia”.

