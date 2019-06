Whirlpool, lavoratori in consiglio comunale: “L’azienda ci ha illuso”

NAPOLI – Una presenza trasversale di lavoratori, politici e sindacati davanti al Maschio Angioino di Napoli, dove è in corso il consiglio comunale monotematico sul caso Whirlpool.

“Lavoro in Whirlpool da 27 anni”, dice Nicola. “Siamo qui per rivendicare i diritti che l’impresa ci ha tolto dopo averci illuso di essere una famiglia”. “Whirlpool deve mantenere gli accordi presi ad ottobre”, commenta un altro gruppo, “nessuna riconversione, siamo stati e saremo sempre un’eccellenza nella produzione di lavatrici”.

“Dal consiglio comunale ci attendiamo l’appoggio che sappiamo esserci, un sostegno che c’è stato dal piccolo negozio alla grande industria. Tutti sanno che se l’Italia perde il caso-Napoli, perde credibilità su tutti gli altri a venire”, è un’altra osservazione ricorrente negli assiepamenti di lavoratori che, con striscioni e magliette, manifestano per rivendicare i loro diritti.

Un momento grave, in cui l’unità sindacale, come racconta un operaio, è tutto: “tutte le sigle sono coese per comunicare un solo credo, che è portare a casa il risultato”.