ROMA – A Sanremo è giunta la serata delle cover. Oggi tutti i 28 cantanti torneranno sul palco dell’Ariston con un ospite che li accompagnerà nella loro esibizione. Mengoni duetterà con il Kingdom Choi, Giorgia si esibirà con Elisa, mentre Gianluca Grignani canterà insieme a Arisa.

Federico Olivieri, in arte Olly, ha scelto Lorella Cuccarini per il suo duetto. I due si esibiranno sulle note dell’evergreen ‘La notte vola‘ e stanno già preparando il balletto, come si vede da un video pubblicato sui social. Ventun’anni, nato a Genova e con un passato nel mondo del rugby, Olly è diventato una star di TikTok grazie ai suoi video. A Sanremo 2023 è in gara con ‘Polvere, un brano in cui il pop che si fonde con l’elettronica.

Sanremo 2023: i duetti, la scaletta e gli ospiti della quarta serata

SANREMO, DUETTO OLLY-CUCCARINI: IL TESTO DE ‘LA NOTTE VOLA’

Cosa fai fra sogni e TV

Pomeriggi che non passano più

Sale già leggera un’idea

Di una moto e via, notte sei mia

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta sempre bambino

Dimmi cosa vuoi da questa città

Che ti prende amore e niente ti dà

Che ora è, che importa se sai

Che sui passi tuoi non ritornerai

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando che sia domani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Mordila la tua fantasia

Non dormire aspettando domani

Crescerà forte più di te

Questa voglia di vita fra le tue mani

E vola

Con quanto fiato in gola

Il buio ti innamora

Qualcuno ti consola

La notte vola

All’ombra di un respiro

Io ti sarò vicino

Ti prego resta ancora bambino

Vola