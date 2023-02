A Sanremo il duetto di Giorgia ed Elisa, le canzoni scelte e i testi

ROMA – Venerdì a Sanremo sarà la serata dei duetti. Uno dei più attesi è certamente quello che vedrà riunite sul palco dell’Ariston due delle voci più belle dalla musica italiana, quelle di Giorgia ed Elisa. La prima è tornata alla kermesse come concorrente per la sesta volta, presentando nella seconda serata del festival, il brano “Parole dette male”. Elisa, invece, è stata in gara a Sanremo l’anno scorso quando si è classificata al secondo posto, dopo Mahmood e Blanco, con il brano “O forse sei tu”.

LE CANZONI SCELTE PER IL DUETTO DI GIORGIA ED ELISA

Giorgia ed Elisa si esibiranno sulle note di due loro grandi successi, presentati entrambi nell’edizione 2001 del Festival di Sanremo: ‘Luce (tramonti a nord est)‘, con il quale Elisa vinse la kermesse, e ‘Di sole e d’azzurro‘, che valse a Giorgia il secondo posto. E la decisione di duettare insieme nasce proprio dall’esigenza di celebrare questo anniversario: “Abbiamo deciso di viverlo come un regalo: un restituire al pubblico. Cantiamo due canzoni difficili, ma il fatto di essere insieme ci dà il coraggio. È la celebrazione di un pezzetto della nostra vita al festival”, ha dichiarato Giorgia.

DUETTO GIORGIA-ELISA, IL TESTO DI LUCE (TRAMONTI A NORD EST)

Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L’unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

Dimmi

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere

Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, niente

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni

Il sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato)

Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ascoltati

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltati

DUETTO GIORGIA-ELISA, ‘DI SOLE E D’AZZURRO’

Voglio parlare al tuo cuore

Leggera come la neve

Anche i silenzi, lo sai

Hanno parole

Dopo la pioggia ed il gelo

Oltre le stelle ed il cielo

Vedo fiorire il buono di noi

Il sole, e l’azzurro sopra i nevai

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Voglio parlare al tuo cuore

Come acqua fresca d’estate

Fare fiorire quel buono di noi

Anche se tu, tu non lo sai

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Vorrei illuminarti l’anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Vorrei liberarti l’anima

Come vorrei

Nel blu dei giorni tuoi e fingere

Che ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d’azzurro

Voglio parlare al tuo cuore

Voglio vivere per te

Di sole e d’azzurro