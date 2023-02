A Sanremo il duetto di Grignani e Arisa: ecco la canzone e il testo

ROMA – A Sanremo è tempo di duetti. Tra i più attesi ci sono quelli di Mengoni, super favorito per la vittoria di questa edizione, e di Giorgia, che dopo 22 anni tornerà insieme ad Elisa sul palco, ma questa volta da alleata. Grande attesa anche per Gianluca Grignani in gara al festival con ‘Quando ti manca il fiato’, brano dedicato a suo padre. Ieri sera il cantante ha avuto un problema tecnico durante l’esibizione simile a quello di Blanco, ma ha mantenuto la calma ottenendo elogi dal pubblico a casa attraverso i social.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo Grignani torna con il suo più grande successo ‘Destinazione paradiso‘, bravo presentato alla kermesse nel 1995 dove arrivò sesto nella sezione Nuove Proposte. A duettare con lui ci sarà Arisa.

SANREMO, DUETTO GRIGNANI-ARISA: IL TESTO DI DESTINAZIONE PARADISO

Un viaggio ha senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

In questo girotondo d’anime

Chi si volta è perso e resta qua

Lo so per certo amico

Mi son voltato anch’io

E per raggiungerti ho dovuto correre

Ma più mi guardo in giro e vedo che

C’è un mondo che va avanti anche se

Se tu non ci sei più

Se tu non ci sei più

E dimmi perché

In questo girotondo d’anime non c’è

Un posto per scrollarsi via di dosso

Quello che c’è stato detto e

Quello che oramai si sa

E allora sai che c’è

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

E vi saluto a tutti e salto su

Prendo il treno e non ci penso più

Un viaggio ha senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate nè confini

Solo orizzonti neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Un viaggio a senso solo

Senza ritorno se non in volo

Senza fermate ne confini

Solo orizzonti, neanche troppo lontani

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

C’è, che c’è

C’è che prendo un treno che va

A paradiso città

Io mi prenderò il mio posto

E tu seduta lì al mio fianco

Mi dirai destinazione paradiso

Paradiso città