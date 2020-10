Tg Scuola, edizione del 9 ottobre 2020

SCUOLA, MINISTRA AZZOLINA: CON RIAPERTURA BASSO IMPATTO SU AUMENTO CONTAGI

Nelle prime due settimane di lezioni, dal 14 al 26 settembre, sono stati registrati 349 casi tra i docenti, 116 nel personale non docente e circa 1500 tra gli studenti. Sono i dati presentati dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al termine di un confronto con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Comitato Tecnico Scientifico in cui e’ stato tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole. “Ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull’aumento dei contagi generali, se non in modo molto residuale”, ha detto la ministra. “Restiamo molto prudenti ma, al momento, i dati sono positivi”.

L’ULTIMA TESTIMONIANZA PUBBLICA DI LILIANA SEGRE ALLE SCUOLE ITALIANE E AI GIOVANI DEL MONDO

Si è svolta questa mattina a Rondine Cittadella della Pace, l’ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre alle scuole italiane e ai giovani del mondo. Nel borgo medioevale di Rondine, ad Arezzo, sede dell’organizzazione internazionale impegnata da oltre vent’anni nella formazione di giovani leader di pace, la senatrice a vita ha voluto consegnare idealmente il testimone della difesa della memoria ai ragazzi. All’evento, erano presenti anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Camera Fico e i ministri Di Maio, Lamorgese e Manfredi.

SCUOLA, OLTRE IL COVID CON IL VERDE: ALL’ISTITUTO SERENI DI ROMA SI PIANTANO ALBERI

Nell’Istituto agrario Emilio Sereni di Roma si festeggiano gli alberi. Gli ampi spazi verdi della scuola sulla Prenestina hanno permesso infatti di celebrare in tutta sicurezza la ricorrenza giunta alla sua 20esima giornata. Gli allievi dell’istituto, accompagnati dalla preside Patrizia Marini, hanno ascoltato gli interventi delle autorità presenti tra cui, la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il presidente dell’associazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, prima di piantumare simbolicamente alcune essenze arboree che andranno ad arricchire la ricca vegetazione dell’istituto.

‘LI LIBBRI ANTICHI – OMAGGIO A TRILUSSA’: IL VIDEO SERVIZIO DELLO SPETTACOLO ANDATO IN SCENA A OSTIA

Quattro performance in un solo spettacolo, quattro gruppi di studenti diretti da artisti di caratura nazionale. ‘Li Libbri antichi- omaggio a Trilussa’ è andato in scena lo scorso fine settimana al teatro ‘Nino Manfredi’ di Ostia, a chiusura di un percorso artistico e didattico sulla figura del grande poeta romano. Un progetto finanziato dalla Regione Lazio e promosso dalla Accademia Santa Rita, che ha coinvolto i ragazzi più grandi del corso di teatro targato Accademia e dei più meritevoli tra gli studenti che in questi anni hanno seguito i laboratori di teatro nelle scuole tenuti da Santa Rita in collaborazione con Ido, l’Istituto di Ortofonologia che tiene gli sportelli d’ascolto nelle scuole.

YOUNG INTERNATIONAL FORUM: SI CHIUDE LA TRE GIORNI DEDICATA ALL’ORIENTAMENTO

Si è chiusa ieri la XII edizione dello Young International Forum: la più grande fiera dell’orientamento universitario che quest’anno si è svolta completamente in streaming, dal 6 all’ 8 ottobre. Circa ventimila i giovani registrati in piattaforma, che nella tre giorni virtuale hanno avuto la possibilità di assistere a colloqui, seminari e workshop per sostenere le scelte formative e professionali degli studenti. “Oggi chi studia ha più possibilità di trovare un’occupazione qualificata e avere un reddito alto- ha detto il ministro dell’Università Gaetano Manfredi, che ha inaugurato l’evento- Viviamo in un’economia sempre più basata sulla conoscenza e quindi avere un bagaglio di idee vuol dire avere più possibilità per il futuro”.