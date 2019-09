Ogni anno nel mondo nascono 119mila neonati con sindrome feto-alcolica

Anche i futuri papà devono fare attenzione

Anche i papà devono essere attenti a non consumare alcolici. “In Italia la diagnosi viene fatta con consumo confermato o non confermato di alcolici da parte delle madri. Tutti pensano che le madri neghino di aver bevuto per questioni sociali- prosegue il direttore del Crarl- in realtà abbiamo dimostrato che anche l’alcol assunto dal padre pochi momenti prima di concepire il bambino può determinare delle modificazioni degli spermatozoi che danno una sindrome molto simile a quella feto-alcolica. Potrebbero essere dunque loro i responsabili in molte delle sindromi con alcol non confermato. Da qui l’esigenza di una collaborazione con il Cipe nell’ottica di raggiungere i pediatri di famiglia per prevenire ed eradicare la Fas”. La sindrome feto alcolica si presenta più gravemente mano a mano che si fanno più figli. “Se il primo figlio lo hai fatto bevendo- precisa il direttore del Crarl- speriamo che il secondo figlio, avendo visto il manifesto, lo farai non bevendo”.

Chi sono e dove si trovano maggiormente i bambini con la Fas? “Nel 95% dei bambini adottati, soprattutto provenienti dai paesi dell’Est, si rileva una sindrome feto-alcolica. I luoghi sono gli orfanotrofi, le strutture psichiatriche e i luoghi di contenzione minorile. Questi bambini- conclude Ceccanti- mostrano problemi comportamentali, tanto che pensiamo che molti episodi di bullismo siano legati a suddetta problematica“. La diagnosi segue un approccio multidisciplinare ed è stata introdotta nell’icd 10. I sintomi si rintracciano nelle alterazioni specifiche del volto e nei parametri di sviluppo ridotto del bambino (riduzione volumetrica delle sostanze bianca e grigia nel cervello, ad esempio).

Quale deve essere il ruolo del pediatra? “L’Osservatorio alcologico dell’Istituto superiore di Sanità ha ricordato che il 50% delle donne in gravidanza in Italia fa uso di alcol. Noi pediatri di famiglia seguiamo dagli 800 ai 1.000 assistiti dai 0 ai 14 anni e potremmo avere dai 5 ai 50 bimbi affetti da Fas e non diagnosticarli”, sottolinea Lucia Ruggieri, membro del comitato scientifico Cipe Lazio.

“L’aumento delle alterazioni morfologiche e neurocomportamentali, l’impennata dei deficit cognitivi, psicomotori, psichiatrici, di attenzione e di apprendimento, dei disturbi della memoria e del disagio scolastico, nonché l’aumento dei numeri dei certificati di invalidità potrebbero essere tutti correlati all’aumentato consumo alcolico in gravidanza. Ci sono sfuggite tante diagnosi precoci– denuncia la pediatra- e l’invio precoce ai pediatri esperti in materia. L’inizio delle terapie deve essere precoce per prevenire le disabilità secondarie”.

Il consumo di alcol in gravidanza può essere considerato una forma di maltrattamento indiretto che comincia “prima della nascita- afferma Pietro Ferrara, presidente della Sip sezione Lazio- e c’è scarsa conoscenza. In letteratura non esiste una quantità definita tossica in gravidanza oltre la quale c’è il rischio di sindrome feto alcolica. Per questo motivo non bevete alcolici in gravidanza. La Fas è una malattia incurabile, i danni sono irreversibili ma si può prevenire nel 100% dei casi non assumendo alcolici“. Questa campagna di sensibilizzazione propone un cambiamento culturale: “Non guarda ai bambini come fruitori di protezione, li considera titolari di diritti”.

La Sip è interessata ai temi della prevenzione. “Immaginiamo una collaborazione nei punti nascita con i neonatologi e i ginecologi. Offriremo tutto lo spazio necessario sul nostro sito web e il magazine alla campagna-puntualizza Alberto Villani, presidente nazionale- e daremo a tutti la possibilità di collaborare perché la Fas è l’ennesima manifestazione della disattenzione sui bambini”. Alla chiamata alle armi rispondono positivamente anche i medici di medicina generale, offrendo il loro contributo di educazione sanitaria. “L’assunzione di alcol in gravidanza è un problema spesso sottovalutato– ammettono- se si pensa che piccole quantità possano essere tollerate”.

Nel frattempo è già stato fissato un nuovo appuntamento: “Dal 2016 il Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia è stato inserito nei Registri nazionali, e al momento vi partecipano 11 Regioni. Il 26 novembre- ricorda Maria Grazia Privitera della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute- verranno diffusi tutti i risultati. Sono presenti anche domande sul consumo di alcol in gravidanza e durante l’allattamento”.