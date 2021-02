Donini: “In Emilia-Romagna non ci servono primule ma dosi di vaccino”

BOLOGNA – L’Emilia-Romagna conferma: le tanto discusse ‘primule’ in regione non servono. “Abbiamo bisogno di vaccini, non di tensostrutture, anche se nessuno si rifiuterà di accoglierle”, precisa l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, che questa mattina ha tenuto un’informativa sul piano vaccinale in commissione. “Non abbiamo problemi logistici, quindi le cosiddette primule sono l’ultimo dei nostri problemi, abbiamo fiere, ospedali, case della salute e ambulatori”. Ma “se dovessero arrivare le cosiddette primule- avverte l’assessore- l’importante è che vengano allestite nei giorno promesso. Non può succedere che aspettiamo che venga allestita in un parcheggio di una località, ad esempio, dove magari abbiamo già una casa della salute”. In caso di ritardo, insomma, ci si troverebbe costretti ad inutili traslochi quando gli spazi per fare le vaccinazioni in regione ci sono eccome. I vaccini, invece, molto meno.

A partire dalla situazione di oggi (263.356 vaccinazioni fatte, 119.788 richiami, “il 10% delle vaccinazioni fatte nel paese”) Donini traccia un quadro della situazione. Già a febbraio l’Emilia-Romagna potrebbe incrementare il suo ‘ritmo’. “Probabilmente già da febbraio aumenteremo le 10.000 vaccinazioni al giorno di oggi, potremmo far scattare l’alert 2, con 20.000 vaccinazioni al giorno”. Il livello massimo previsto è 45.000 dosi al giorno, ma al momento non ci sono dosi a sufficienza per arrivare a quel livello. Per febbraio sono disponibili in totale 341.050 dosi, cioè 170.525 persone vaccinabili. “Ma continueremo a trattenere tra 25 e 30% delle dosi per avere la garanzia delle seconde dosi”, spiega Donini. Per marzo la fornitura è “è tutto da confermare” ma si parla di 172.822 dosi Astrazeneca, 428.400 Pfizer e 42.750 Moderna, per un totale di 643.972 dosi, cioè 321.986 vaccinabili.

LEGGI ANCHE: Covid, Galli: “Su riaperture 5 marzo vorrei essere ottimista, ma varianti preoccupano”

Per aprile, maggio e giugno, al momento, è prevista “una media di circa 800.000 dosi, 400.000 vaccinabili nei tre mesi”, ma si tratta di mere indicazioni. Oggi, sottolinea ancora Donini durante l’informativa ai consiglieri regionali, la domanda di vaccini nella popolazione “è di gran lunga superiore all’offerta, ma è possibile che in seguito dovremo convincere le persone a vaccinarsi, magari nei mesi estivi e con una curva epidemiologica più leggera”. Si sta pensando anche a questo.

DONINI NON ESCLUDE l’ACQUISTO IN PROPRIO: “SIAMO ATTENTI A VALUTARE COSA SI MUOVE”

L’Emilia-Romagna non esclude l’acquisto in proprio di vaccini anti-Covid sul mercato del farmaco. “Non abbiamo ancora deciso nulla, ma siamo tra le regioni che hanno questa potenzialità, come abbiamo dimostrato sui vaccini antinfluenzali”, spiega in proposito l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. Ma ci sono due condizioni ben precise: l’acquisto deve essere regolarmente autorizzato da Aifa e deve esserci un accordo in conferenza Stato-Regioni perché “ad eventuali approvvigionamenti autonomi” da parte di qualche regione “non corrispondano decurtazioni sulla quantità di vaccini sul piano nazionale. Credo ci sia una discussione in corso”. Ma la Regione non ha scartato l’ipotesi di acquisto in proprio, in ‘squadra’ con altre Regioni interessate come potrebbero essere Veneto, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia.

“Abbiamo posto attenzione, come abbiamo fatto su tamponi e vaccini anti-influenzali- spiega Donini- non è che non siamo presenti con le nostre antenne sul mercati internazionali. Siamo tra i più attenti a valutare cosa si muove e lo facciamo insieme ad altri”. Conferma la direttrice dell’assessorato Licia Petropulacos: “stiamo valutando, ma avendo in mente la complessità che questo comporta”. In commissione Donini e Petropulacos hanno confermato che inizialmente il piano dell’Emilia-Romagna in origine prevedeva di vaccinare 3,8 milioni di persone, cioè tutta la popolazione vaccinabile (dai 16 anni in su), entro la fine di maggio. Ma “a meno di miracoli non sarà così”, dice Petropulacos. Però “se ci saranno disponibilità di vaccino, praticamente fino all’infinito, abbiamo un piano che come abbiamo visto sul campo funziona”.

La direttrice conferma inoltre: “abbiamo avviato i contatti con i medici di base” per Ia vaccinazione del personale scolastico. “Anche perché Astrazeneca è l’unico vaccino che si presta alla somministrazione in uno studio medico”. Ai consiglieri che si chiedono se la vaccinazione verrà fatta anche nei luoghi di vacanza in estate, poi, Donini risponde così: “in agosto saremo anche dove i cittadini saranno presenti, anche con mezzi mobili”.

LEGGI ANCHE: In Emilia-Romagna arriva anche Astrazeneca: pronti per le prossime fasi