Tg Cultura, edizione dell’8 dicembre 2022

PRESENTATO A NAPOLI XIII RAPPORTO CIVITA

Si è svolta A Napoli, alle Gallerie d’Italia, la presentazione del XIII Rapporto di Civita, l’associazione no profit che da oltre un trentennio opera nel mondo della cultura italiana e internazionale. L’incontro ha avuto al centro del dibattito il ruolo della Cultura all’interno delle pratiche di sostenibilità intraprese alle aziende nell’ambito delle politiche museali. Il 68% di un campione di intervistati in Italia ha espresso la convinzione che attraverso l’arte e la cultura sia possibile trasmettere un più efficace messaggio a favore della sostenibilità e il 62% degli intervistati sostiene che i musei dovrebbero comunicare maggiormente all’esterno le proprie iniziative orientate alla sostenibilità ambientale.

‘PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI’ TORNA ALLA NUVOLA CON 600 APPUNTAMENTI

A Roma è partito ‘Più libri più liberi – Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria’, l’appuntamento culturale più importante della Capitale riservato all’editoria indipendente, promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Editori. In programma fino all’11 dicembre alla Nuvola dell’Eur con un cartellone fatto di 600 eventi, 519 editori e una cascata di ospiti nazionali e internazionali. Prima tra tutti la scrittrice originaria di Teheran Azar Nafisi, ma anche Alberto Angela, Zerocalcare, Ascanio Celestini e il cast di Boris. Gli ospiti si confrontano sul tema ‘Perdersi e ritrovarsi’ scelto per questa 21esima edizione, in cui sono attesi anche Diego Bianchi, Alessandro Baricco e Paolo Virzì.

PRO LOCO: CONTINUEREMO TUTELA PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

La tutela del patrimonio culturale immateriale, la solidarietà, l’impegno nel terzo settore, la promozione del turismo e dei prodotti tipici, la valorizzazione del territorio, la presenza diffusa nei piccoli e nei grandi Comuni per esserci e sostenere le amministrazioni comunali e, soprattutto, i cittadini. Sono i fili rossi che legano le Pro Loco che dal 1962 si riuniscono nell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli) e che hanno festeggiato a Roma i 60 anni dalla firma della costituzione. Una realtà che riunisce oltre 6.200 Pro Loco e circa 600mila volontari. Sin dalla sua nascita l’Unpli si è affermata come punto di riferimento per tutte le Pro Loco d’Italia che “oggi vengono riconosciute come strutture di valore e spessore culturale, centri di memoria storica, veri e propri volani dell’economia locale, profondamente radicate nella provincia italiana in cui prevalentemente operano”, ha sottolineato Antonino La Spina, presidente Unpli.

TOCATÌ ENTRA NEL PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO

Tocatì, il Festival dei Giochi antichi, entra a far parte ufficialmente del Registro Unesco delle buone pratiche di salvaguardia dopo un lungo iter di valutazione, iniziato circa due anni fa. Per l’Italia si tratta della prima iscrizione: questo strumento si distingue dalle Liste per un forte impegno nella sperimentazione di pratiche di effettiva tutela del patrimonio vivente. “Si tratta di un risultato importante che porta a 17 i patrimoni immateriali riconosciuti dall’Unesco in Italia- ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano- L’opera delle comunità e delle istituzioni coinvolte in questa candidatura viene così premiata congiuntamente all’azione intrapresa dalle realtà promotrici dei giochi tradizionali di strada”.

