Nuove minacce a Toti: “Ti auguriamo la morte peggiore”

GENOVA – Nuove minacce arrivate al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Dopo le uova lanciate contro la sua auto lunedì scorso a Spotorno, oggi è stata la volta di una lettera anonima recapitata tramite la posta interna della Regione. È lo stesso Toti a mostrarne il contenuto sui social: “Toti ti auguriamo la morte peggiore a te e ai tuoi familiari“, si legge su un foglio bianco, vergato a penna e in stampatello.

“Una minaccia al giorno non vi leva Toti di torno”, chiosa il governatore. Sull’episodio sta già indagando la Digos. Secondo quanto riferito dallo staff del presidente, non si tratta della prima lettera di questo genere arrivata in Piazza De Ferrari. Minacce e insulti a Toti si stanno moltiplicando dopo le sue posizioni apertamente a favore del vaccino anti covid e dell’obbligo di green pass.