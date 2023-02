Napoli, università L’Orientale occupata: “Solidali a Cospito, no 41-bis”

NAPOLI – Un gruppo di studenti e studentesse ha deciso di occupare la sede di palazzo Giusso dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale per “prendere posizione contro il 41-bis in solidarietà con la lotta politica di Alfredo Cospito“, spiegano dal collettivo autorganizzato universitario. Sulla facciata esterna dell’edificio uno striscione con la scritta ‘Orientale occupata contro il 41-bis’.

La decisione è stata assunta al termine di un’assemblea pubblica che si è svolta nel pomeriggio. “Questa occupazione si inserisce in una mobilitazione più ampia che stiamo vedendo in questo Paese, non solo in solidarietà con lo sciopero della fame di Alfredo, ma anche contro la disumanità delle condizioni delle carceri italiane – afferma una studentessa -. Di fronte a un Governo di estrema destra ed incline alla repressione di ogni forma di dissenso, diventa sempre più importante prendere posizione, anche nelle Università”. Negli scorsi giorni, anche la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma era stata occupata per gli stessi motivi.

