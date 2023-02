Cospito, a Roma occupata la facoltà di Lettere della Sapienza contro il 41 bis

ROMA – Occupata la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università Sapienza di Roma in solidarietà di Alfredo Cospito e contro il 41bis. L’annuncio è arrivato al termine di un’assemblea che si è svolta a partire da questo pomeriggio nella facoltà di Lettere.

A sostenere l’iniziativa le associazioni Osa, Cambiare rotta, e altri collettivi studenteschi.

“Come studenti e studentesse della Sapienza, nell’assemblea cittadina di oggi, abbiamo deciso collettivamente di occupare la facoltà di Lettere, contro ergastolo, ostatività e 41 BIS, in solidarietà ad Alfredo Cospito. A 106 giorni di sciopero della fame di Alfredo Cospito pensiamo sia importante prendere parola sulle problematicità del sistema carcerario. Dall’omicidio di 13 detenuti durante le rivolte carcerarie del marzo 2020, ai pestaggi subiti nelle celle nei mesi seguenti, lo stato conferma l’uso di strumenti di tortura come il 41 BIS e l’ergastolo ostativo prettamente volto a punire il dissenso nel nostro paese”, si legge sulla pagina Facebook del collettivo Cambiare rotta.

“Fuori si tenta di criminalizzare la solidarietà e le lotte sociali. Le forze dell’ordine e lo Stato si premurano di fare raid nelle sedi sindacali, nei centri sociali, di inseguire ed arrestare studenti e studentesse per le strade del centro, di militarizzare una città intera per il “pericolo anarchico”, costruendo un clima di terrore. I “terroristi” scesi in piazza negli ultimi giorni sono studentə, lavoratricə, disoccupatə- dicono gli studenti- Abbiamo deciso di dare una risposta anche dall’università. Di recente è diventato sempre più palese quanto questo sia un luogo di mercificazione del sapere, di ricatti e competizione. Specialmente in questa sede è fondamentale avere una possibilità di confrontarsi e iniziare a ragionare insieme delle alternative alla drammaticità del presente e all’inesistenza del futuro. Non esiste e non chiediamo una “trattativa tra Stato ed anarchici” ma l’abolizione di torture istituzionalizzate”. E concludono: FUORI ALFREDO DAL 41-BIS”