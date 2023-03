Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 marzo 2023

COSPITO RESTA IN CARCERE AL 41 BIS

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta del legale di Alfredo Cospito, per la concessione dei domiciliari nell’abitazione della sorella, a Pescara. L’anarchico resta dunque in carcere, detenuto al regime del 41bis. Cospito è in sciopero della fame da 5 mesi in segno di protesta contro il carcere duro. Il collegio presieduto dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, ha inoltre rigettato la richiesta della procura generale milanese di collocare Cospito in maniera stabile nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo.

AUTO A EMISSIONI ZERO, L’EUROPA DECIDE

Saranno i ministri dei 27 Paesi membri dell’Unione europea a decidere sulla nuova normativa in materia di emissioni degli autoveicoli. E’ demandata al Consiglio Energia, infatti, l’adozione finale dell’accordo sul Regolamento che fissa, per le auto e i furgoni, l’obiettivo emissioni zero di CO2 al 2035. E’ stata bocciata la richiesta italiana di rinviare il voto. La Commissione presenterà una dichiarazione scritta con i suoi impegni sulle modalità e i tempi di attuazione della misura che prevede carburanti a emissioni “neutre”. L’Italia, invece, chiede che sia possibile usare dopo il 2035 anche i biocarburanti, che in generale non sono considerati neutri.

ISRAELE, SCIOPERI E PROTESTE CONTRO RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Cresce la tensione in Israele. Proteste e scioperi in tutto il Paese contro la riforma della Giustizia voluta dal governo. Ad innescare le forti proteste è stata la decisione del premier Benyamin Netanyahu di licenziare il ministro della Difesa, reo di aver chiesto lo stop della riforma. Alle proteste si sono aggiunti scioperi di porti, scuole e ospedali. Anche il presidente Herzog questa mattina ha chiesto al premier di bloccare l’iter legislativo della riforma. Per questo il governo ha rafforzato le misure di sicurezza nella capitale.

RUSSIA: AVANTI CON ARMI NUCLEARI TATTICHE IN BIELORUSSIA

Fornendo armi a Kiev, l’Occidente “ha oltrepassato tutte le linee rosse”. In un’intervista Vladimir Putin dice di considerare i Paesi occidentali come “istigatori e mandanti” del conflitto in Ucraina. Nel Paese si continua a combattere. Forti esplosioni si sono verificate a Donetsk e Zaporizhzhia. Altri bombardamenti su Melitopol dove è stata fatta esplodere l’auto del capo della polizia, uscito vivo dall’attentato. Il Cremlino ha fatto sapere nel frattempo che procederà con i piani di dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, indipendentemente dalla reazione dell’Occidente.

APPELLO AI SINDACI: REGISTRATE I FIGLI DI COPPIE GAY

‘Caro sindaco, trascrivi’. È lo slogan con cui Più Europa e Radicali italiani rivolgono un appello pubblico agli amministratori locali affinché procedano nelle registrazioni anagrafiche dei figli di coppie omogenitoriali indicando entrambi i genitori. I partiti, inoltre, sollecitano il Parlamento a discutere le proposte di legge in materia di riconoscimento dello stato di figli delle famiglie arcobaleno.