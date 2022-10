Arisa canta Samuele Bersani in sala prove con Federica, fan di Amici in estasi

ROMA – Sono bastati pochi secondi in sala prove per mandare i fan di Amici di Maria De Filippi in estasi. Nel daytime di oggi, Arisa, nelle vesti di prof di canto, è insieme a Federica e prova a darle dei consigli utili su come interpretare una delle canzoni più iconiche di Samuele Bersani, ‘Giudizi universali‘. “Non è più importante nulla, è importante il testo“, spiega la cantante alla giovane allieva. Che la osserva cantare una strofa del brano con gli occhi pieni di ammirazione.

Federica è in sala prove con la prof Arisa per lavorare insieme al brano "Giudizi universali" e non mancano tanti consigli utili #Amici22 pic.twitter.com/tuKLTG03Sa — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 6, 2022

La stessa devozione viene espressa a gran voce su Twitter, dove gli utenti lodano la performance di Arisa. “Ha una voce pazzesca, meravigliosa, non l’ho mai sentita cannare una nota neanche per sbaglio“, scrive Greta. Parere condiviso da Ines, che twitta: “Sentire cantare Arisa ogni volta è amore puro“.

E se Ale scherza dicendo “Arisa, cantami pure la messa funebre”, Chiara sottolinea: “La personalità di Arisa si sdoppia quando canta, è impensabile pensare che la persona che parla è la stessa che canta con quella voce da Dea”. E alla fine la prof apprezza tanto le prove di Federica da commuoversi sentendola cantare.

