Boomerissima, la telefonata tra Arisa e la madre diventa virale

ROMA – Ad una settimana dal Festival di Sanremo, che la vedrà duettare con Gianluca Grignani nella serata delle cover, Arisa ha fatto scintille sul palco di Boomerissima. Ospite dello show di Alessia Marcuzzi, la cantante ha regalato un momento emozionante, esibendosi con un medley di alcuni dei suoi brani più famosi. Non sono mancati momenti esilaranti, tra cui una telefonata in diretta alla madre Assunta.

LA TELEFONATA TRA ARISA E LA MADRE

Nel corso della puntata di Boomerissima, andata in onda il 31 gennaio, Arisa e Alessia Marcuzzi hanno chiamato al telefono Assunta, madre della cantante, che si è cimentata in un proverbio in dialetto.

