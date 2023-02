VIDEO | Jore lascia la scuola di Amici, ecco i motivi

ROMA – Uscita a sorpresa dalla scuola di Amici di Maria De Filippi: Jore ha abbandonato il programma. Il cantante, tra gli ultmi ad essere arrivato nel talent, ha lasciato la casetta per motivi personali. La clip in cui viene mostrato il cantante lasciare il programma ha colto di sorpresa i telespettatori del daytime di Amici andato in onda oggi pomeriggio. Nel video, sulle note della canzone vincitrice del Festival di Sanremo ‘Due vite’ di Marco Mengoni, si vede il giovane mentre abbraccia commosso gli altri ragazzi del talent show prima di lasciare la casetta accompagnato da Mattia Zenzola.

La posizione di Jore era comunque già a rischio: nell’ultima puntata di Amici, Rudy Zerbi aveva chiesto alla produzione di sostituire uno dei suoi allievi con Mezkal. E non sono stati in pochi, sui social network, a stupirsi non tanto per la sua uscita dal programma, ma per i tempi e i modi.

ma in che senso jore ha abbandonato e non è stato eliminato da rudy#amici22pic.twitter.com/lbkZdcwzxW — elena; (@heythereelena) February 17, 2023

In seguito alle parole di Rudy Zerbi nell’ultima puntata di Amici, il giovane cantante si era sfogato con gli altri ragazzi, parlando di “una sorta di blocco che non mi fa dare tutto quello che potrei”. Sui motivi che lo hanno spinto a lasciare il programma per il momento tutto tace sia dalla produzione del talent, che ha parlato genericamente di “problemi personali”, che dai social dello stesso Jore.

LA POLEMICA SUI SOCIAL

I fan più attenti avevano subodorato qualcosa di strano già nei giorni scorsi, quando nella locandina preparata dagli autori per la gara di creatività su TikTok mancava la foto di Jore. Un indizio di una possibile eliminazione, si era scritto sui social.

dimmi che è stato sostituito Jore senza dirmi che è stato sostituito Jore pic.twitter.com/TOqkM6lKms — nico loves MZ🤍 26,8% (@itsxnico) February 13, 2023

Ma l’annuncio dell’uscita del giovane, data in chiusura di daytime, ha fatto arrabbiare molti spettatori, che hanno lamentato la scarsa considerazione della produzione per Jore. Troppo poco il tempo riservato ai saluti del ragazzo, è la protesta che corre su Twitter.

#Amici22



produzione, tutto okay?



Venti minuti per sta cagata dei tiktok che erano già stati pubblicati, e nemmeno 20 secondi per far vedere i ragazzi salutare per bene Jore. Questo fa capire quanto fosse scarsamente considerato. pic.twitter.com/4aW4OH7Bcb — 🌙 (@mezzalunatica) February 17, 2023

CHI È JORE

Il 20enne Lorenzo Sengoni, conosciuto con il nome d’arte Jore, ha partecipato nel 2022 ad Area Sanremo ma non è stato scelto per Sanremo Giovani. Quest’anno è invece riuscito a entrare ad Amici dopo aver vinto la sfida contro Cricca. Ma dopo un mese nella casetta, ha lasciato il talent.