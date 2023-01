ROMA – La prof che sgrida, l’allievo che a testa bassa ascolta, prova a giustificarsi ma ammette l’errore. Nel daytime di Amici è andato in scena il confronto tra Arisa e Wax, dopo la vicenda del Capodanno a base di noce moscata, per cui sono stati decisi duri provvedimenti. La spezia sarebbe stata utilizzata da sei ragazzi come allucinogeno per ‘sballarsi’ durante la notte di San Silvestro.

IL DURO CONFRONTO TRA ARISA E WAX

“La prossima volta che sei incluso in un provvedimento disciplinare io ti levo la maglia”, ha iniziato con severità Arisa. Subito interrotta da Wax, che ha detto: “Me la levo da solo, piuttosto”. Parole che hanno infastidito ancora di più la prof: “Tu decidi anche quando ti togli la maglia, quando entri e quando esci, quando la gente ti parla e le volti le spalle. Ma non ti montare la testa. Ogni tanto sei insolente, non è giusto rispetto alle persone che ti hanno voluto qui dentro e stanno facendo di tutto perché tu possa andare avanti”.

Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni Wax viene convocato dalla prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/MxwkDUpFKi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023

Poi le parole forse più pesanti: “Tu non nutri verso di noi la stessa stima che noi nutriamo verso di te: se stimi una persona, non la deludi. Invece tu ci hai deluso”, dice Arisa a Wax. “Il vostro obiettivo è studiare e diventare professionisti. Con ca…te del genere, rischi di vanificare tutto il lavoro che hai fatto“.

LE SCUSE DI WAX

Il giovane, interrogato sul suo stato d’animo, spiega: “Non sto troppo bene, si è scatenata una tempesta su di me, è meritata. A Capodanno ha agito la parte stupida di me“. E assicura di aver imparato la lezione: “Ti dimostrerò che non sono all’asilo – dice Wax ad Arisa – voglio chiedere scusa a te, alla produzione, a Maria, ai miei compagni, alla mia famiglia e al pubblico”.

ARISA ‘CAMBIA’ VOCE E I SOCIAL IMPAZZISCONO

I fan del talent show si sono scatenati sui social. Ma non tanto per commentare il contenuto del rimprovero di Arisa, quanto per il sorprendente cambio di voce della prof nel corso del confronto. Un tema che torna ciclicamente, quando si parla della cantante e della differenza tra il suo tono di voce nel canto e nei dialoghi.

ma perché arisa ha due voci completamente diverse cos’è questa stregoneria #amici22 pic.twitter.com/8ym9CSKBbK — 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒚🥀 (@badterry22) January 18, 2023

La stessa Arisa aveva affrontato l’argomento qualche settimana fa, ospite de ‘Le Iene’, scherzandoci su. “Perché quando parlo sembro Mario Giordano e quando canto sembro Mina? Non me la voglio tirare”.