VIDEO | Amici, la cantante Angelina conquista la maglia del serale

ROMA – La 21enne cantante Angelina conquista la maglia dorata del serale. La giovane, figlia del compianto cantante Mango, ha convinto pienamente la sua insegnante Lorella Cuccarini. “Hai fatto un fantastico lavoro su te stessa, anche sullo staging. Rendi personale ogni esibizione e non lasci nulla al caso”.

Cuccarini ha poi ricordato le parole che aveva pronunciato la scorsa settimana davanti ai ragazzi del talent: “Ti avevo detto che se fossi arrivata prima per due settimane consecutive, la maglia sarebbe stata tua“. Angelina, probabilmente preda dell’emozione, non ha colto il riferimento ed è rimasta interdetta. La conduttrice Maria De Filippi le ha allora chiesto: “Non hai ancora capito?”. E la sua insegnante ha aggiunto: “Non me la devi neanche chiedere, quella maglia te la sei andata a prendere. Che faccio, te la lancio?”

Angelina… non lo hai ancora capito… ma… SEI AL SERALE! #Amici22 pic.twitter.com/MZwe2n3ipX — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 19, 2023

“Non riesco a immaginarmi al serale, tutti ne parlano come un’esperienza pazzesca – ha detto la 21enne figlia di Mango – per me l’importante mentre canto è il pubblico e voglio sempre proporre delle buone performance“.

Angelina quella maglia dorata del Serale ti sta benissimo!!! 🙌✨🎉 #Amici22 pic.twitter.com/XELlQa9VGU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 19, 2023