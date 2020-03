VIDEO | ‘Coronavirus e il resto scompare’, lo slogan degli attivisti di Friday for future a Napoli

NAPOLI – “Noi con questo strike non vogliamo sminuire né le misure del governo per contenere il contagio da coronavirus Covid-19 né pensiamo che la questione debba passare in sordina. Pensiamo, pero, che non debba passare in sordina la lotta alla crisi climatica”. Lo spiega alla Dire Michela Spina di Fridays for future Napoli che oggi era in piazza Dante con altri 10-15 attivisti per provare a riaccendere i riflettori sul cambiamento climatico. ‘Coronavirus e il resto scompare’ è lo slogan scelto dai manifestanti che hanno deciso di seguire le misure disposte dal Dpcm 4 marzo 2020 “restando a un metro, un metro e mezzo l’uno dall’altro”.

“Tutti i fenomeni meteorologici estremi – prosegue – che stanno avvenendo non sono un caso o cicli naturali, ma sono causati dalle azioni antropiche e da questo modello di sviluppo che si è rivelato fallimentare. Noi vogliamo portare avanti una battaglia di cui fino a poco tempo fa, quando c’erano gli strike globali, si parlava, ma che oggi vede disattese le riforme promesse, da 30 anni a questa parte”.

