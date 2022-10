“La finanza etica c’è” e Modena la ospita in un festival

MODENA – Tre giorni di eventi culturali, educativi e ludici per scoprire cos’è la finanza etica, in modo da “accendere i riflettori sulle ingiustizie del sistema economico, conoscere le conseguenze su scala locale e globale dei comportamenti individuali, promuovere esperienze alternative di economia sociale e sostenibile”. Si tratta di FestiValori, il primo festival dedicato, appunto, alla finanza etica: si terrà a Modena da venerdì 21 a domenica 23 ottobre. L’iniziativa, promossa da Valori.it, testata giornalistica online di Fondazione Finanza Etica, prevede 16 eventi in otto diversi luoghi della città, con la partecipazione di oltre 30 ospiti, tra cui il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, il ministro uscente delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile Enrico Giovannini, la presidente di Banca Etica Anna Fasano, l’attivista di Friday for future Sofia Pasotto, il sindaco di Verona ed ex calciatore Damiano Tommasi insieme all’ex presidente di CoViSoc Cesare Bisoni, il conduttore radiofonico Massimo Cirri, l’attore del Terzo segreto di satira Marco Ripoldi e molti altri esperti e analisti.

Nel corso del festival modenese “si parlerà di come e perché le scelte delle società di investimento, delle aziende e dei mercati sono strettamente connesse alla qualità della vita delle comunità e dell’ambiente“, spiegano gli organizzatori. Il ruolo dell’economia e della finanza, in particolare, sarà affrontato alla luce sia delle emergenze attuali come la ripresa post-Covid, la crisi energetica e climatica e la lotta alle disuguaglianze, sia dei temi della vita quotidiana come il lavoro, l’alimentazione e il calcio. Non mancheranno, infine, focus dedicati a chi fa formazione e informazione proprio in materia di economia e finanza.

NEL PROGRAMMA DEL FESTIVAL SPUNTA ANCHE UN GIOCO DI RUOLO

E venerdì 21 (alle ore 18 in Galleria Europa) sarà presentato, in questo quadro, il quinto Rapporto sulla Finanza Etica in Europa. Il programma della manifestazione, promossa insieme a Banca Etica e Fondazione di Modena, con il patrocinio di Comune di Modena e Regione Emilia-Romagna, è stato illustrato in una conferenza stampa in Municipio alla quale hanno partecipato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il presidente di Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli, il presidente di Fondazione Finanza Etica Marco Piccolo, il direttore di Valori.it Andrea Barolini e la curatrice del programma del festival Claudia Vago. Come hanno spiegato tutti gli organizzatori, “FestiValori mira ad avvicinare il pubblico di ogni età alla finanza e all’economia, in modo anche originale e divertente, per rendere comprensibili a tutti temi ritenuti erroneamente troppo complessi. Per questo motivo, incontri e dibattiti saranno affiancati da mostre, installazioni multimediali e giochi”. Pubblico, docenti e scolaresche potranno cimentarsi, ad esempio, nel nuovo gioco di ruolo dal vivo sulla finanza, ideato in collaborazione con il Game science research center dell’Università di Modena e Reggio Emilia, oppure immergersi nel percorso multimediale sulle armi nucleari realizzato, negli spazi del nuovo Diurno in piazza Mazzini, in collaborazione con Rete Pace e Disarmo e SenzAtomica. In vicolo Squallore si potrà, invece, visitare la mostra “Capire la finanza e cosa non va in 10 parole”.

