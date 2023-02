Sanremo, Amadeus risponde a Morgante di Fdi: “La canzone di Rosa Chemical sarà la preferita dei suoi figli”

BOLOGNA – La canzone di Rosa Chemical? Macchè scandalo gender, piacerà anche alla deputata di Fratello d’Italia che l’ha criticata. Parola di Amadeus, che oggi durante la conferenza stampa di presentazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo è tornato velocecemente- con una battuta – sulle polemiche che si erano diffuse la settimana scorsa a proposito del pezzo di Rosa Chemical. E si è rivolto proprio alla deputata Maddalena Morgante (FdI) che si era scagliata contro l’idea di far esibire l’artista Rosa Chemical sul palco di Sanremo, quest’anno in gara tra i big. “Non sono d’accordo e probabilmente il pezzo di Rosa Chemical sarà il preferito dei suoi figli e lo ballerà anche lei“, ha detto oggi Amadeus durante la conferenza stampa.

LEGGI ANCHE: La deputata FdI: “No a Rosa Chemical a Sanremo, il Festival non diventi spot del gender fluid”

Nei giorni scorsi, a scagliarsi contro Rosa Chemical era stata la deputata Maddalena Morgante, che aveva chiesto alla Rai di ripensarci ed escludere l’artista dai cantanti in gara. Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati, aveva già partecipato alla kermesse musicale lo scorso anno, come ospite di Tananai con il quale si era esibito nella serata delle cover sulle note del brano ‘A far l’amore comincia tu’ di Raffaella Carrà. Quest’anno invece gareggia proprio al festival, portando un testo che parla di “amore libero”, ha spiegato il cantante. Una canzone che parla di “sesso, di amore poligamo e del porno su Onlyfans“, aveva attaccato in aula alla Camera la meloniana Morgante, secondo cui “trasformare il Festival di Sanremo nell’appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno”.

LEGGI ANCHE: Sanremo, svelato l’ordine di uscita dei cantanti delle prime due serate. Zelensky manderà un testo scritto

Infatti, aveva proseguito Maddalena Morgante, visto che “i maggiori fruitori del mezzo televisivo rimangono i minori e le famiglie che diventano la fascia di riferimento principale per la creazione di programmi”, la partecipazione di Rosa Chemical “rischia di diventare l’ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi che da sempre Fratelli d’Italia contrasta””, ha continuato Morgante”. Secondo la deputata, “è inaccettabile che tutto questo possa avvenire non solo nella tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, e non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto davanti ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata in famiglia“.

Oggi Amadeus le ha risposto durante la conferenza stampa con una battuta: “Probabilemnte il pezzo di Rosa Chemical lo ballerà anche lei”.