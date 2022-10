Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 5 ottobre 2022

REFERENDUM E LEGGI POPOLARI, FIRMATO DECRETO PER SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

Arriva per gli italiani uno strumento di democrazia digitale: sta per partire la piattaforma che permetterà, in modalità elettronica, sia la raccolta delle sottoscrizioni ai referendum che la proposta di progetti di legge di iniziativa popolare. E’ stato infatti firmato il decreto attuativo che ha recepito le osservazioni del Garante della Privacy e quelle del Ministero della Giustizia. Da quando sarà attivo, il portale servirà ai promotori per richiedere il caricamento della proposta, visionarne l’anteprima e, una volta confermata la correttezza dei dati inseriti, dare avvio immediato alla raccolta delle firme. I cittadini invece avranno a disposizione un’area pubblica per consultare le iniziative e una privata per sottoscriverle. A vigilare sui processi, sarà il personale della Corte di Cassazione.

OPERATIVO IL SECONDO SATELLITE COSMO-SKYMED DI NUOVA GENERAZIONE

Il secondo satellite COSMO-SkyMed di Seconda Generazione è operativo e accessibile all’utenza. Il programma di osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del Ministero della Difesa può vantare quindi una costellazione pienamente attiva CSG, che rappresenta oggi lo stato dell’arte dei sistemi di Osservazione della Terra basati su tecnologia radar, grazie alle innovazioni tecnologiche e soluzioni all’avanguardia introdotte nelle componenti spaziale e terrestre. I satelliti di seconda generazione consentiranno la piena continuità della missione, andando a sostituire gradualmente i satelliti di prima generazione messi in orbita 15 anni fa. Un passo che ha permesso un notevole incremento delle capacità in termini di prestazioni, qualità delle immagini, efficienza dei servizi forniti agli utenti civili e governativi.

DIGITALE. ENEL INAUGURA INNOVATION LAB A TEL AVIV PER IA E ROBOTICA

Enel ha inaugurato a Tel Aviv l’Enel AI& Robotics Lab, un laboratorio dedicato all’esplorazione di applicazioni innovative dell’intelligenza artificiale e della robotica nelle rinnovabili e nelle reti di distribuzione elettrica, e allo sviluppo di soluzioni e materiali sostenibili. “E’ una nuova pietra miliare nel percorso del Gruppo per promuovere l’innovazione per la transizione energetica” ha dichiarato il presidente di Enel Michele Crisostomo. Lo spazio, sito nel centro di Tel Aviv, mette a disposizione delle startup un’area di quasi 300 metri quadri di open space e sale riunione oltre a un’area laboratorio, in cui svolgere sia attività di ufficio che prototipazione e sperimentazione di piccoli robot, droni e sensori. Già a giugno 2022, ha ospitato il primo innovation bootcamp della durata di tre giorni, e punta in futuro a offrire ai player coinvolti l’opportunità di lavorare con Enel su numerose sfide, tra cui: soluzioni di automazione per la costruzione di impianti fotovoltaici; accertamento della sicurezza dei lavoratori attraverso la guida sicura e il monitoraggio di comportamenti a rischio sul campo; digitalizzazione e automazione con tecniche di intelligenza artificiale; e uso di droni nel settore delle utility facendo ricorso a reti aeree per la ricarica wireless dei droni.

TORNA MAKER FAIRE, INNOVAZIONE PROTAGONISTA A ROMA DAL 7 AL 9 OTTOBRE

Torna ‘Maker Faire Rome’, la fiera europea più importante del settore dell’innovazione, in calendario dal 7 al 9 ottobre negli spazi romani del Gazometro. Saranno circa 300 gli spazi espositivi fra stand e aree allestite, con idee, prototipi e progetti innovativi che spaziano dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall’IoT al recycling fino alla scoperta del metaverso e della realtà aumentata. L’edizione 2022 segna i 10 anni della Fiera e sarà preceduta da una serie di appuntamenti, tra cui il nuovo format Commonground: tre giorni di eventi e dibattiti su tre temi strategici: salute, elettronica, cultura. Inoltre, le storie dei tanti maker verranno raccontate live tramite un canale streaming dedicato.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it