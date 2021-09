Vda, per potenziare riabilitazione Ausl assume 6 logopedisti

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 5 set. – In Valle d’Aosta sono in arrivo sei nuovi logopedisti, assunti con contratto a tempo indeterminato, dopo il concorso che si è svolto 19 luglio scorso. Lo comunica l’Usl valdostana in una nota. I logopedisti entreranno in servizio nei presidi distrettuali dell’Area territoriale dell’Azienda Usl.

Le nuove assunzioni consentiranno “di potenziare il servizio sul territorio che è rivolto a favore degli utenti adulti, anziani e in età evolutiva, realizzando azioni e attività dirette alla cura e alla riabilitazione delle patologie del linguaggio e della comunicazione”, spiega Leonardo Iannizzi, direttore dell’Area territoriale. Aggiunge: “Le prestazioni dei logopedisti vengono effettuate negli ambulatori dei presidi distrettuali e a domicilio, su prescrizione da parte del medico curante o dello specialista. I trattamenti riabilitativi spesso interessano persone con disabilità e con disturbi comunicativi, con evidenti benefici sul piano sanitario e sociale e svolgono una importante attività di consulenza non solo per i pazienti, ma anche per i familiari, le agenzie sociali a supporto delle famiglie, della scuola e delle istituzioni”.