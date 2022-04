In Assemblea capitolina tributo a Stefano Cucchi. “Ora intitoliamogli una strada”

ROMA – “Finalmente dopo 13 anni è stata fatta giustizia per Stefano Cucchi. Da quest’Aula volevo quindi mandare un grande abbraccio alla famiglia e alla sorella Ilaria Cucchi che non ha mai smesso di lottare affinché la verità emergesse”. Lo ha detto la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, intervenendo in Assemblea capitolina il giorno dopo la sentenza definitiva di condanna da parte della Cassazione per i due carabinieri autori del pestaggio che ha portato alla morte del 31enne geometra nell’ottobre 2009.

“Ricordo che quest’Aula ha più volte chiesto l’intitolazione di una strada a Stefano Cucchi, e penso che adesso questo vada fatto con ancora più forza”, ha aggiunto la capogruppo dem in Consiglio comunale. L’intervento di Baglio è stato accolto dall’Aula con un applauso.