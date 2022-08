Ilaria Cucchi apre la campagna elettorale sotto la targa del fratello Stefano: “Resterò tra la gente”

ROMA – “Il fatto che la campagna elettorale si apra qui, sotto la targa che ricorda Stefano, ha un valore enorme simbolico perché è da qui che abbiamo iniziato a correre ed è da qui che Stefano ha iniziato la fine della sua vita con il suo arresto tredici anni fa”. Inizia così la corsa di Ilaria Cucchi verso il Parlamento. Quest’oggi ha presentato la sua candidatura al Senato, con l’Alleanza Verdi e Sinistra, all’interno del parco degli Acquedotti, sotto la targa che ricorda proprio Stefano.

ILARIA CUCCHI: “LA POLITICA LA FACEVO ANCHE PRIMA SUL CAMPO”

La presentazione di Cucchi è avvenuto alla presenza di molti esponenti del mondo della sinistra romana e non come, tra gli altri, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, la candidata Marilena Grassadonia, l’assessora comunale Claudia Pratelli, il presidente del VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri. Rivolta verso il pubblico, Cucchi ha aggiunto: “Mi vedrete davvero poco in tv, perché io resterò tra voi. Ormai ci conosciamo da tanti anni, sapete bene chi è Ilaria Cucchi, sono una di voi, una come voi che vive le vostre storie quotidiane. Da oggi Ilaria Cucchi diventa una politica anche se la politica la facevo anche prima sul campo”.

“Farò la campagna elettorale in mezzo alla gente e continuerò ad essere ogni giorno in mezzo alla gente per raccogliere le richieste di aiuto come ho fatto da cittadina. Lo farò da lì dentro ma sempre da cittadina tra i cittadini. Ilaria Cucchi è ancora quella che viene fermata per strada e a cui dicono ‘daje’ – ha sottolineato la candidata dell’Alleanza Verdi e Sinistra -. Ciascuna di quelle persone mi ha dato la forza di andare avanti in quella battaglia. Non mi sono mai arresa, non ci siamo mai arresi, non lo faremo ora. Noi vinceremo”.

