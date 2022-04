Conte: “La famiglia di Stefano Cucchi merita l’abbraccio dell’Italia”

ROMA – “Le parole di Ilaria Cucchi dopo le condanne in Cassazione di due Carabinieri per l’omicidio di Stefano, sono il frutto di anni di battaglie estenuanti. L’Arma dei Carabinieri in queste ore si è stretta attorno alla famiglia con parole di profonda vicinanza, annunciando procedimenti rigorosi e rapidi. Un modo per rispettare, oltre alla memoria di Stefano e alle sentenze, anche l’impegno quotidiano di chi intende la divisa nel suo senso autentico: il servizio ai cittadini”.

“Nulla riempirà il vuoto di una giovane vita spezzata dalla violenza- prosegue Conte- nulla è più pesante del dolore e delle offese che la famiglia Cucchi ha dovuto sopportare senza ricevere in tanti, troppi casi, nemmeno le scuse. Non basterà di certo, ma oggi più che mai meritano l’abbraccio dell’Italia intera”. Lo scrive su facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte commentando le parole di Ilaria Cucchi sulla sentenza della Cassazione.