Pierpaolo Bombardieri è il nuovo segretario generale della Uil

ROMA – Pierpaolo Bombardieri e’ il nuovo segretario generale della Uil. Lo ha eletto all’unanimita’ il consiglio confederale. Carmelo Barbagallo e’ stato eletto ieri leader della Uil pensionati.

BOMBARDIERI: “BENE CONTE, PRONTI A FARE NOSTRA PARTE”

“Abbiamo apprezzato il discorso del premier Conte che ha voluto partecipare ai lavori del nostro Consiglio Confederale. Lo ringraziamo. Siamo disponibili a fare la nostra parte per contribuire allo sviluppo del Paese. Dal dialogo possono scaturire fatti concreti”. Cosi’ il neo segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

LANDINI: “AUGURI A BOMBARDIERI, UNITÀ CONDIZIONE NECESSARIA”

“A nome mio e di tutta la confederazione esprimo i migliori auguri di buon lavoro al neo segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri”. Cosi’ il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “In una fase cosi’ difficile come quella che stiamo attraversando- prosegue il leader della Cgil- il ruolo dei sindacati, delle parti sociali, e’ fondamentale per il rilancio del nostro paese che deve ripartire dal lavoro. Siamo sicuri che la strada dell’unita’ sindacale, che ha caratterizzato questi ultimi anni, sia condizione necessaria- aggiunge Landini- per dare risposte concrete alle lavoratrici, ai lavoratori, ai giovani, ai pensionati, alle persone piu’ fragili, che piu’ di tutte le altre hanno pagato le conseguenze economiche determinate dal Covid-19. Infine- conclude Landini- ringraziamo Carmelo Barbagallo per il cammino svolto insieme e gli auguriamo di poter continuare un proficuo lavoro alla guida delle pensionate e dei pensionati della Uil”.

CATALFO: “PROFICUA COLLABORAZIONE CON BARGABALLO, AUGURI A BOMBARDIERI”

“Ringrazio Carmelo Barbagallo, segretario generale uscente della @UILofficial con il quale ho sempre avuto un proficuo rapporto di collaborazione. Auguri a Pierpaolo Bombardieri, che ne prende il posto e con cui, sono certa, lavoreremo sempre nell’interesse esclusivo del Paese”. Lo scrive su Twitter la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.