Covid, Arcuri: “Vaccino per tutti entro l’estate”

ROMA – “Siamo certi che la campagna di vaccinazione potra’ essere cominciata con massima sicurezza, efficacia ed efficienza. Tra il secondo e il terzo trimestre 2021, a cavallo dell’estate, potremo vaccinare l’intera popolazione. Solo con l’immunita’ di gregge potremo dire di essere usciti da questa tragedia che affligge il nostro Paese e il mondo”. Cosi’ Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, in audizione alla Camera nelle Commissioni riunite Trasporti e Affari sociali sul trasporto e la distribuzione dei vaccini contro il virus.



“Il piano di campagna di vaccinazione e’ sostanzialmente pronto– spiega Arcuri- ci sono molteplici interlocuzioni in atto. Non ci riteniamo preoccupati della temporalita’ su quando arrivano i vaccini o se saremo pronti. Siamo sicuri di esserlo, abbiamo iniziato a lavorare per tempo”.



“Stiamo organizzando un layout- aggiunge- con punti di somministrazione omogeonei su tutto il territorio, accompagnera’ una campagna di sensibilizzazione e comunicazione di massa che sara’ necessaria nei prossimi mesi per rendere edotti tutti i cittadini. Il vaccino saro’ gratuito“.

“Il vaccino Pfizer, che presumibilmente sara’ il primo disponibile, verra’ distribuito sul territorio direttamente dall’azienda“, spiega ancora Arcuri. “Sono stati individuati 300 punti di somministrazione sul territorio, per lo piu presidi ospedalieri. L’87% dei presidi ospedalieri gia’ dispone della cella frigorifera necessaria per conservare alla temperatura adeguata il vaccino e avvieranno la somministrazione alle categorie elencate dal ministro Speranza. Al 13% ancora non organizzati arriveranno le celle frigo dalla struttura commissariale”.

Per quanto riguarda il numero di dosi che arriveranno, Arcuri conferma i numeri già resi noti nei giorni scorsi: “L’Italia ha diritto al 13,46% delle dosi di vaccino che saranno via via distributi dall’Europa. Finora abbiamo ordinato 202 milioni 573mila dosi di vaccino, ad ogni cittadino andranno somministrate due dosi di vaccino a distanza di alcune settimane. Basteranno dunque per 101 milioni, con la possibilita’ di vaccinare il totale della popolazione e tenere scorta adeguata per richiami vaccinazioni degli anni successivi. Potremo ottenere fino a 28 milioni di dosi nel primo trimestre 2021, 57 milioni nel secondo trimestre 2021, 74 milioni nel terzo trimestre 2021, 35 milioni nel quarto trimestre 2021, 8 milioni nel primo trimestre 2022″.