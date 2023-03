Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 marzo 2023

L’ONU RICHIAMA L’ITALIA SU COSPITO: “RISPETTI I DIRITTI”

Sul caso di Alfredo Cospito interventine l’Onu chiedendo all’Italia di rispettare gli standard internazionali di detenzione. L’Alto Commissariato per i Diritti Umani alle Nazioni Unite sollecita misure urgenti a protezione del detenuto in sciopero della fame da quattro mesi. Il documento è stato inoltrato all’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Cospito, che all’indomani del no della Cassazione alla revoca del 41bis, aveva scritto alla Commissione Diritti Umani. L’Onu chiede all’Italia di assicurare il rispetto degli articoli 7 e 10 del Patto Internazionale sui diritti di umanità e dignità di ogni persona privata della libertà personale.

NAUFRAGIO CROTONE, PROSEGUONO LE RICERCHE DEI DISPERSI

Sono tra 27 e 47 le persone ancora disperse del naufragio avvenuto domenica a Steccato di Cutro. La Procura di Crotone ha aperto un fascicolo contro ignoti per indiduare gli errori nella macchina dei soccorsi. Intanto non si placa il dibattitto politico sulla tragedia a largo delle coste di Crotone. Le opposizioni puntano ancora il dito contro la gestione del Viminale. Il ministro Piantedosi sarà ascoltato in Parlamento il 7 e l’8 marzo. Ma la sinistra vuole che a riferire sia anche Matteo Salvini. Il leader della Lega difende il lavoro della Guardia della finanza che fa capo al suo ministero.

MORTO IN SENATO BRUNO ASTORRE, IPOTESI SUICIDIO

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato. Eletto per la terza volta in Parlamento, segretario Pd del Lazio, l’11 marzo avrebbe compiuto 60 anni. Attoniti i colleghi di partito e il mondo della politica. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di suicidio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto le bandiere a mezz’asta a Palazzo Madama. La premier Giorgia Meloni ha espresso al Pd e alla famiglia il cordoglio del Governo. “Siamo sconvolti”, dice la segretaria Dem Elly Schlein Alla notizia della morte una folla di amici e colleghi si è radunata davanti al Senato.

SUD CHIAMA NORD, CATENO DE LUCA SBARCA SULLA PENISOLA

Nasce Sud chiama Nord, il movimento con ambizione nazionale di Cateno De Luca. Si è aperta a Roma l’assemblea costituente della federazione giallorossa. “Lanciamo un appello a tutti i movimenti civici- dice l’ex sindaco di Messina- vogliamo portare la politica del buonsenso in tutta Italia, da Bolzano alla Sicilia”. All’assemblea partecipano 32 movimenti civici provenienti da 18 regioni. L’obiettivo è dare vita ad una piattaforma confederativa che rappresenti la rete del civismo. “Basta con la politica delle iperboli e del buon senso- sottolinea De Luca- noi siamo il buon governo, sappiamo amministrare e lo dicono i fatti”.

125 ANNI DI INPS, TRIDICO: IL WELFARE PIù GRANDE D’EUROPA

L’Inps festeggia il suo compleanno: 125 anni che coincidono con la storia dello stato sociale in Italia. “L’Inps è un motore sempre acceso, l’ente di welfare più grande d’Europa”, ricorda Tridico nel corso della cerimonia che si è svolta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Istituto, aggiunge Tridico, è diventato “un pilastro imprescindibile nelle situazioni di emergenza. Durante la pandemia ha aiutato 16 milioni di persone”. Dal palco di palazzo Wedekind è intervenuta anche la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra: “La direttiva europea sul salario minimo rappresenta un unicum nell’ampio spettro delle direttive sociali”, spiega. Quanto alla riforma del sistema pensionistico, la presidente Sciarra invita a pensare ai giovani con politiche “di lungo periodo”.