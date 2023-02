VIDEO | Gf Vip, tra Edoardo e Antonella scoppia di nuovo la passione. “Ci stiamo riprovando, vero?”

ROMA – Abbracci, parole dolci, dediche, carezze e baci, tanti baci. Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere tornato il sereno. La loro coppia sta monopolizzando l’attenzione del pubblico della settima edizione del Grande Fratello Vip: si amano, poi si lasciano, poi si riavvicinano, poi litigano, si insultano, si mandano a quel paese. E poi tornano a cercarsi. I ‘Donnalisi’, come li ha ribattezzati il popolo dei social, sembrano proprio non sapere stare lontani.

Oggi pomeriggio i due sono stati ‘beccati’ dall’occhio indiscreto del Grande Fratello in atteggiamenti di intimità. È stato Edoardo a cercare Antonella, stringendola in un abbraccio, chiamandola con dei vezzeggiativi e baciandola. “Prima eri più dolce”, ha provato a obiettare Fiordelisi, forse ancora scottata dalle parole di fuoco usate da Donnamaria nell’ultima puntata del Gf Vip. “Allora me ne vado”, ha ribattuto lui facendo l’offeso.

Prima di lasciarsi andare, Antonella ha provato a puntualizzare un’altra volta le cose: “Ci stiamo riprovando, vero? Guarda che questo per me non è un gioco“. Ed Edoardo l’ha rassicurata: “Neanche per me”. Prima di dedicarle la canzone in quel momento in diffusione, ‘Gratis’ di Coez. E di coccolare la sua Antonella.