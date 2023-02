L’ex di Antonella Fiordelisi non può entrare al Gf Vip: è accusato di stalking

BOLOGNA – Non ci sarà nessuna convivenza tra Antonella Giordelisi e il suo ex Gianluca Benincasa. A quanto si apprende, Gianluca era già in albergo per la quarantena perchè questa sera, lunedì 6 febbraio, sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Poi improvvisamente tutto è saltato. Venerdì gli è arrivata una telefonata del suo agente che gli ha comunicato che tutto era saltato. Motivo? Contro Gianluca è stato presentato infatti un esposto che contiene l’accusa di stalking nei confronti di Antonella, esposto che parrebbe essere stato presentato dai genitori di lei.

Proprio venerdì, infatti, il padre dell’influencer, Stefano Fiordelisi, si era scagliato pubblicamente sui social contro l’ingresso dell’ex fidanzato, preoccupato che lui potesse manipolare la figlia. Tanto più in un momento di fragilità della figlia, che nelle ultime settimane ha vissuto un brutto momento di crisi con Edoardo Donnamaria (crisi che però parrebbe superata visto che sono tornati ad amoreggiare all’insegna del ‘riproviamoci’). A quanto pare, proprio per evitare che il ragazzo entrasse per un periodo temporaneo in casa, Fiordelisi (o qualcun altro della famiglia) è passato alle maniere forti e avrebbe presentato addirittura un esposto. Dal canto suo, Gianluca incassa l’accaduto ma risponde su Instagram.

“ACCUSE NON VERE, UN GRANDE DANNO ALLA MIA IMMAGINE”

In un video di due giorni fa, si sfoga così: “Ho saputo tutte queste accuse che mi sono state fatte, sono rimasto molto deluso. Ovviamente non è vero niente. Non ho fatto del male a nessuno nè mai lo farò, loro però hanno fatto un danno grande alla mia immagine, tanto grande“. E poco prima racconta che in retà lui e Antonella erano fidanzati al momento dell’ingresso di lei nella casa del Gf Vip (cosa che invece non aveva sostenuto quando era andata ad incontrarla, in novembre, all’interno della Casa). Spiega anche che, prima che Antonella si mettesse insieme a Edoardo Donnamaria all’interno del Grande Fratello, lui aveva mantenuto buoni rapporti con la famiglia di lei, tanto che i genitori chiedevano a lui di svolgere alcune commissioni per lei. Poi, non appena è arrivata la storia d’amore con Edoardo, dice oggi Gianluca, da parte loro c’è stato un cambio di atteggiamento totale. “Sapevano tutto di me e lei, mi dispiace veramente tanto. Forse erano loro a essere ossessionati da me, non io da da Antonella. Ho messaggi, ho video, ho tutto. È veramente un peccato quello che mi hanno combinato, ma nella vita sono abituato ad accettare queste cose, sono abituato a suvbire pugnalate alle spalle. Poi arrivi a un punto in cui non puoi stare più zitto, devi parlare anche tu. Ovviamente mi difenderò con il mio avvocato. Mi dispiace per loro, la cattiveria con il karma ritorna, ritornerà su di loro ma anche sulla figlia, non da parte mia obviamente. Hanno rovinato il futuro alla figlia con quello chje hanno combinato”.

“SONO SENZA PAROLE, SE NE OCCUPERÀ IL MIO AVVOCATO”

Poi, oggi, Gianluca è tornato di nuovo sull’argomento, in modo più freddo e più serio, spiegando di aver messo tutto nelle mani di un avvocato: “In queste ultime 24 ore è successa una cosa che mi ha lasciato davvero senza parole. Alcune persone si sono esposte a sostenermi in questa faccenda, molti sono amici attuali e che non sentivo da anni, altre invece persone che mi seguivano o che hanno letto la notizia . Anche se rappresenterete un granello di sabbia in questa faccenda, sappiate che per me è stata una cura alla rabbia che ho incanalato dentro di me in questi giorni. Ringrazio anche tutti quelli che mi hanno riempito di messaggi, amici che mi hanno contattato per darmi una mano o un consiglio legale, e anche tutti quelli che prima di questa faccenda mi criticavano cambiando successivamente pensiero su di me. Non mi sono mai sentito vittima di qualcuno, ma sicuramente ora sono stato colpito forte come poche volte in vita mia. Sono un lottatore nato, e non mi ha mai spaventato nulla, quando arriva un colpo così grande non mi resta altra scelta che rispondere con tutto me stesso e con la verità. Hanno cercato di abbattermi, ma hanno solo fatto gelare il mio cuore. Porterò avanti una lotta con tutto me stesso, e non farò si che, chi mi ha fatto del male, sia lì a deridermi e a festeggiare senza curarsi delle conseguenze. Lo devo a me e a voi che avete creduto alla mia buona fede. Vi ringrazio davvero dal profondo. Tutto il corso ora lo farà il mio avvocato. A voi vi terrò sempre al corrente perché è giusto che tutti sappiano quello che ho subito negli ultimi giorni”, conclude.

