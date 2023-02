Gf Vip, il papà di Antonella su tutte le furie: “Non fate entrare in casa Gianluca Benincasa”

BOLOGNA – Non fate entrare Ginaluca Benincasa nella casa del Gf Vip: il papà di Antonella Fiordelisi, Stefano, si mostra molto preoccupato e arrabbiato a proposito del possibile ingresso, nella casa del Grande Fratello, dell’ex fidanzato della figlia. Il suo ingresso in casa (non come concorrente, ma come ospite temporaneo) è ormai quasi dato per certo: dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia lunedì 6 febbraio, insieme ad altri due ex fidanzati destinati a ravvivare e non poco le dinamiche della casa: Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) e Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon).

Perchè il padre di Antonella è così preoccupato? Gianluca Benincasa, ex migliore amico di Antonella poi diventato suo fidanzato, è già stato all’interno della Casa del Gf Vip per incontrare proprio la ragazza: “Guardami negli occhi”, le aveva ripetuto ossessivamente, per poi dirle che lui di fatto la amava ancora per cercare di convincerla a non proseguire la storia con Edoardo Donnamaria. Gianluca aveva anche spiegato, allusivamente, che uno dei problemi che aveva fatto naufragare la storia con Antonella era il fatto di essere malvisto dal padre di lei, perchè senza titoli e dunque in un certo senso non all’altezza di stare con la figlia. Anche alla luce di queste parole, molti avevano poi letto (sia nel pubblico a casa che tra i concorrenti del Grande Fratello) il discorso fatto da Stefano Fiordelisi alla figlia una settimana prima della ‘sorpresa’ di Gianluca proprio come un incoraggiamento alla storia con Edoardo per tagliare fuori dai giochi l’ex fidanzato Benincasa. E forse avevano ragione.

Oggi, di fronte alla possibilità ormai sempre più concreta di un ingresso di Gianluca nella casa, Stefano Fiordelisi ha fatto un duro intervento sui social, sottolineando il momento di fragilità che sta attraversando la figlia e il fatto che questa persona, se entrasse nella casa, potrebbe manipolarla. Scrive infatti in una storia di Instagram: “Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro.. ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”. A seguire, Stefano Fiordelisi posta sempre nelle storie una serie di commenti ricevuti da fan di Antonella che gli danno ragione e ricordano ad esempio la raffica di “Guardami negli occhi” ripetuti durante quell’incontro a novembre. Stefano Fiordelisi posta anche alcuni messaggi lanciati sui social da Gianluca Benincasa, che criticavano come sbagliate le parole dette da lui alla figlia durante il loro incontro. Infine conclude: “Una persona che attacca un genitore perchè lo ritiene responsabile dell’innamoramento di una figlia (se solo ci avesse ascoltato una volta non avrebbe mai frequentato un paio di soggetti) per me non è normale“.

