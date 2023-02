Il Gf vip sfida il festival di Sanremo: ecco cosa succede questa sera

BOLOGNA – Non solo non evita la sfida, ma anzi piazza una puntata extra del Gf Vip proprio a metà della settimana in cui la kermesse musicale in onda sulla Rai è protagonista indiscussa della televisione. Ebbene, Mediaset ha deciso di sfidare il Festival di Sanremo con una puntata extra del Gf Vip nella sera di giovedì 9 febbraio, in quella che sarà la terza serata della 73esima edizione del festival della canzone italiana. Fino a oggi, non era mai successo che il Gf Vip sfidasse il Festival di Sanremo.

LA CARICA DEGLI EX FIDANZATI

Forti dei nuovi ingressi che avverranno questa sera (quando entreranno diversi ex fidanzati di concorrenti che sono già all’interno della casa, tra cui l’ex fidanzata di Luca Onestini, Ivana Mrazova e l’ex di Nikita Pelizon, Matteo Diamante), il Grande fratello si lancia nella sfida con il programma musicale per eccellenza della Rai, che solitamente catalizza nella settimana del Festival la stragrande maggioranza di pubblico da casa.

ECCO CHI ENTRA STASERA

Mediaset punta dunque sulla carta ex fidanzati per mettere insieme un boom di ascolti e sfidare il Festival di Sanremo. Ma chi entrerà questa sera? Qualcuno in rete, nei giorni scorsi, ha fatto addirittura il numero di sei ingressi. Intanto, vediamo nel dettaglio i tre vipponi che entreranno per certo: la prima è Ivana Mrazova, la ex di Luca Onestini (di cui lui è parso ancora innamoratissimo), che la scorsa settimana ha giù partecipato al programma per mandare un messaggio proprio a Onestini. Varcherà la soglia della casa anche Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon) e danno per certa anche la ‘Princess’ Clarissa Selassiè, che ha partecipato all’edizione dello scorso anno del Grande Fratello insieme alle sorelle Jessica (che è poi risultata vincitrice) e Lucrezia. Anche l’ingresso di Clarissa potrebbe smuovere le acque e creare nuove dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia, dal momento che i rumors la vedrebbero interessata al bell’Andrea Maestrelli (che nella csa si è ritrovato a convivere con la sua ex fidanzata Nicole Murgia): i due avrebbero qualche conoscenza pregressa, dal momento che è stato in classe con la sorella Lucrezia.

Doveva entrare al Gf Vip anche Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: l’incontro e la convivenza tra i due avrebbe sicuramente garantito a Mediaset record di ascolti, ma il suo ingresso è saltato pochi giorni fa. Benincasa non potrà entrare perchè contro di lui è stato presentato un espostoL’ex di Antonella Fiordelisi non può entrare al Gf Vip: è accusato di stalking in Procura in cui il giovane viene accusato di stalking nei confronti di Antonella. Di fronte a questo sviluppo legale (arrivato da parte della famiglia della ragazza), il Gf Vip non ha potuto far altro che soprassedere. E così Gianluca, che era già in albergo per i giorni di quarantena necessari a entrare nella casa del Gf Vip, ha lasciato perdere tutto e si è sfogato sui social, spiegando di avere anche lui affidato tutta la partita nelle mani di un legale.

LE ALTRE ANTICIPAZIONI DI QUESTA SERA

Al centro della puntata di stasera, oltre all’ingresso dei nuovi concorrenti, ci sarà anche il tira e molla di Antonella e Edoardo – i ‘Donnalisi’ – che dopo la puntata della scorsa settimana in cui sembravano essere arrivati al capolinea (con litigi e pianti in diretta), nei giorni scorsi si sono riavvicinati. Sembravano aver deciso di riprovarci, ma nei giorni scorsi sono già ricominciate scaramucce e battibecchi, ad esempio quando Donnamaria si è offeso per una battuta fatta da Antonella sulle camicie di Antonino Spinalbese (dicendo che “le piacevano”). Al televoto, si scontrano quattro concorrenti: Alberto De Pisis, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Difficile pensare che possano uscire Antonella o Nikita (visto che sono entrambe concorrenti molto ‘forti’ che polarizzano diversi equilibri della casa), la sfida vera dunque sarà tra Davide Donadei e Alberto De Pisis.

L’USCITA DI MILENA MICONI

ieri, intanto, nella giornata di domenica, la vippona Milena Miconi è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello per vicende personali: nei giorni scorsi è morto il suo agente e amico Alessandro Lo Cascio, mancato all’improvviso, e la concorrente ha chiesto di poter uscire per partecipare al funerale. Così è stato, e Milena Miconi dopo essere uscita dovrebbe rientrare nei prosismi giorni dopo aver di nuovo affrontato il periodo di quarantena d’obbligo per chi entra nella casa più spiata d’Italia.