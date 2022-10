Marco Bellavia torna nella casa del Gf Vip: “Voi dentro, io fuori e non mi avete aiutato”

BOLOGNA – A distanza da tre settimane dalla scelta di uscire dalla casa del Grande fratello vip (e dall’ondata di polemiche che si sono sviluppate per i presunti atteggiamenti di bullismo nei suoi confronti), Marco Bellavia ha varcato nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà per incontrare i concorrenti suoi ex compagni di avventura e togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L’incontro, nel giardino della casa più spiata d’Italia, è avvenuto in giardino e l’ex volto della tv per bambini è entrato in casa accompagnato dal conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini.

Di fronte ai vipponi tutti in riga e abbastanza attoniti (anche perchè ‘freezati’), il discorso di Bellavia è andato dritto al punto, senza peli sulla lingua, a dire loro quanto si sia sentito isolato. E non aiutato. Bellavia, però, non ha rinfacciato ai suoi ex coinquilini solo il mancato aiuto e la mancata empatia. Ma anche il fatto che lui, che sognava di partecipare al Grande fratello da anni, ora si ritrova fuori, senza la possibilità di gareggiare e vincere, mentre loro stanno continuando tranquillamente la loro avventura.

“SOLO 2-3 SU 22 MI HANNO AIUTATO”

Ecco le parole di Marco Bellavia: “Non è facile parlarvi, quando sono uscito mi sono portato via il dolore di 22 persone invece della solidarietà. Avrei voluto 22 persone che mi aiutassero a risolvere un problema momentaneo, invece ho avuto un problema in mezzo a un gruppo che non si è dato minimamente da fare per aiutarmi a risolvere un disagio momentaneo. E purtroppo quando sono arrivato a casa ho visto che me ne avete dette dietro di tutti i colori, tolte due-tre persone su 22. Questa cosa mi ha fatto male”.

“IO SONO FUORI, VOI DENTRO”

Poi ha proseguito: “Sono passati 20 giorni, mi sono ripreso molto bene e credo di essere abbastanza lucido. Ma quello che mi fa rabbia è che io sono fuori da questo gioco, e l’ho sognato da 22 anni, da quando è iniziato questo gioco. Ho sempre sognato di entrare in questa casa, fin dalla prima edizione, perchè l’ho trovavo un gioco bellissimo. Dopo 22 anni – ci ho messo un po’- ce l’avevo fatta e voi ci avete messo 22 giorni a buttarmi fuori. È colpa mia ma è anche colpa anche vostra“.

“SIETE STATI EGOISTI, AVETE GIOCATO LA VOSTRA PARTITA”

Ha detto ancora Bellavia: “È anche colpa mia, indubbiamente, sono uscito per problemi miei, mi sono blindato nella mia mente, ma voi siete tutti ancora in gara, anche per vincere dei soldi, e io invece sono fuori. Nonostante questo – forse sono un po’ presuntuoso – penso di aver vinto la mia personale gara del Grande fratello, perchè mi sono ritrovato fuori con tanta solidarietà, gente che mi vuole bene. Da parte vostra avrei voluto sentir dire qualcosa, in questi 20 giorni, invece siete diventati egoisti, avete giocato la vostra partita, tutti a fare le feste a Ginevra quando è uscita”. Il riferimento è a Ginevra Lamborghini, squalificata dal Grande Fratello e buttata fuori dalla casa per le parole usate nei confronti di Bellavia evocando il bullismo (“Merita di essere bullizzato”).

“HO DORMITO POCO, IL MIO DISAGIO ALL’INIZIO ERA UNA COSA PICCOLA”

Il momento di disagio vissuto nella casa? Bellavia lo rilegge così: “Io sono entrato in svantaggio rispetto a voi, sono arrivato dopo 6 giorni, non mi sono trovato bene e non mi sono abituato subito ai ritmi, ho sbagliato qualcosa, ho dormito poco e il mio disagio, che era una cosa piccola, è poi diventato enorme e poi sono scappato”.

MARCO E PAMELA

Nella puntata di ieri sera la trasmissione ha anche fatto incontrare da soli, in video, Bellavia e Pamela Prati, tra i quali durante i giorni di convivenza era nata una simpatia (e l’ex conduttore aveva confessato di ammirarla da anni). I due, che nella casa avevano vissuto alcuni momenti di grande vicinanza come un ballo molto romantico, si sono detti parole belle, rinviando a vedersi fuori. Pamela Prati, poi, dopo l’incontro in giardino, confessa alle amiche in casa: “Mi sta molto prendendo, devo dire, era veramente figo stasera”. Nascerà una storia d’amore?

